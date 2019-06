A Salvador, a sorpresa, festeggia il Perù. Mentre il favorito Uruguay se ne torna anzitempo a casa. È l'Albirroja la quarta e ultima semifinalista della Copa America 2019: ora sfiderà il Cile bi-campione in carica. Ancora una volta decisivi sono i calci di rigore, dopo l'ennesimo 0-0 dei 90 minuti. E decisivi sono anche e soprattutto l'inatteso errore di Luis Suarez – l'unico, su 10 esecuzioni totali – e la trasformazione di Flores, che spedisce la nazionale di Gareca in semifinale per la terza volta nelle ultime 4 edizioni della competizione. Match poco brillante, spezzettato, in cui l'Uruguay crea un numero superiore di palle gol e si vede annullare addirittura per tre volte il potenziale vantaggio, sempre per fuorigioco. Ma a passare è il Perù: difensivista, poco pericoloso in contropiede ma capace, con le unghie e con i denti, di fare di necessità virtù. Nella notte (italiana) tra mercoledì e giovedì, Guerrero e compagni si ritroveranno di fronte il Cile: ancora una volta da sfavoriti, ancora una volta col desiderio di stupire il Sudamerica.

Peru's goalkeeper Pedro Gallese (L) celebrates with teammates Edison Flores (C) and Luis Advincula after defeating Uruguay in the penalty shoot-out after tying 0-0 during their Copa America football tournament quarter-final match at the Fonte Nova Arena iGetty Images

La cronaca della partita

Avvio lento, bloccato. Pochissime, per non dire nessuna, le occasioni da gol. Poi l'Uruguay si sveglia e manca il vantaggio con un colpo di testa alto di Suarez. Al 24' proprio Suarez entra in area da sinistra, Gallese ci mette una pezza e Cavani, da due passi, spara incredibilmente alto: tutto fermo per offside dello stesso Pistolero. L'Uruguay si vede annullare l'1-0 poco prima della mezz'ora: de Arrascaeta scarica in rete dall'altezza del dischetto, ma l'azione viene stoppata per precedente fuorigioco di Nandez. Prima dell'intervallo, ecco l'unica chance peruviana del primo tempo: Gimenez e Muslera, però, si oppongono a Guerrero.

Edinson Cavani (Uruguay) et Carlos Zambrano (Pérou) - Copa America 2019Getty Images

Meglio l'Uruguay anche nel secondo tempo: Gallese si oppone a un calcio di punizione velenoso di Valverde, mentre Godin imita Cavani sparando alle stelle da pochissimi passi. E questa volta, diversamente dalla precedente, era tutto buono. Al 59' Cavani la rete la troverebbe, partendo sul filo del fuorigioco e superando Gallese con un morbido lob: tutto inutile, perché la VAR pesca il Matador in millimetrico offside e cancella l'1-0. La sagra dei gol annullati si conclude al 72': anche Suarez va a segno, ma nemmeno lui può esultare a causa di un ginocchio avanti a tutta la linea difensiva peruviana. Gli ultimi tentativi, da ambo le parti, non hanno effetto: anche a Salvador si va ai calci di rigore.

La prima esecuzione è di Luis Suarez. Ed è un flop: Gallese intuisce e respinge il destro del fuoriclasse del Barcellona. Rimarrà l'unico errore, perché tutti gli altri tiratori – da Guerrero a Cavani, da Bentancur ad Advincula – riusciranno ad andare a segno. Decisiva la trasformazione finale di Edison Flores: un sinistro che spiazza Muslera e spedisce il Perù in semifinale per la terza volta in 8 anni.

La statistica chiave

Zero le parate di Muslera durante i 90 minuti. Nonostante una sofferenza quasi continua, però, ad approdare in semifinale è il Perù.

Il tweet

Il migliore in campo

Gallese. Si riscatta dalla pessima figura fatta contro il Brasile con due parate fondamentali: su Cavani in uscita e sul tentativo dal dischetto di Suarez.

Il peggiore in campo

Suarez. Rigore molle, poco angolato. L'unico errore della serie di esecuzioni è il suo. E anche durante i 90 minuti, gol annullato a parte, non era riuscito a sfondare, divorandosi il vantaggio nel recupero.

Uruguay's Luis Suarez holds the ball after his penalty was stopped by Peru's goalkeeper Pedro Gallese during the penalty shoot-out after tying 0-0 during their Copa America football tournament quarter-final match at the Fonte Nova Arena in Salvador, BraziGetty Images

La dichiarazione

Oscar Tabarez: "Io non sono qui per dare spiegazioni, vengo in conferenza solo per commentare la partita e non devo giustificare nulla. Non sto con il giornalismo risultatista".

Il tabellino

Uruguay (4-4-2): Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez (57' Torreira), Bentancur, Valverde (97' Stuani), de Arrascaeta; Cavani, Suarez. Ct: Tabarez

Perú (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo (75' Gonzales), Cueva (85' Ruidiaz), Flores; Guerrero. Ct: Gareca

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Gol: -

Rigori: Suarez (U) parato, Guerrero (P) gol, Cavani (U), Ruidiaz (P), Stuani (U), Yotun (P), Bentancur (U), Advincula (P), Torreira (U), Flores (P)

Ammoniti: Godin, Zambrano, Cueva, Valverde

Note: -