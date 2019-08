Copa Libertadores: Boca vince 3-0 a Quito, De Rossi resta in panchina

Il Boca Juniors vince 3-0 in casa della Liga Deportiva Universitaria di Quito e ipoteca la qualificazione in semifinale di Copa Libertadores. Daniele De Rossi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e dovrà rimandare il suo esordio nella competizione internazionale. A segno Albila all'11' del primo tempo, Reynoso al 2' della ripresa. Di Caicedo al 36' l'autogol del 3-0 finale. Tra una settimana è in programma la gara di ritorno dei quarti alla 'Bombonera'.