Copa Libertadores: Gremio-Flamengo 1-1 in semifinale andata

Porto Alegre (Brasile), 3 ott. (LaPresse) - Gremio e Flamengo hanno pareggiato 1-1 nella semifinale di andata di Coppa Libertadores, disputata a Porto Alegre. Le reti nella ripresa. Ospiti in vantaggio al 69' con Bruno Henrique. Pareggio del Gremio a due minuti dalla fine con Pepe. Il ritorno è in programma il 24 ottobre a Rio de Janeiro. Nell'altra semifinale giocata ieri, il River Plate si è imposto per 2-0 sul Boca Juniors.

