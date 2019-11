Copa Libertadores: tolta la finale a Santiago del Cile, si giocherà a Lima

I disordini che si stanno vivendo in questi giorni in Cile hanno ripercussioni anche sul mondo del calcio. E così la finale di Copa Libertadores, che si sarebbe dovuta giocare il 23 novembre a Santiago del Cile, si giocherà a Lima, in Perù. La decisione è stata presa dalla Conmebol, insieme ai rappresentati del River Plate, del Flamengo e delle associazioni di calcio argentina e brasiliana e cilena per garantire la sicurezza durante lo svolgimento della partita, sia al pubblico sia alle squadre. La data è rimasta invariata.