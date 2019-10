L'1-0 non basta, Boca eliminato dal River in semifinale; solo panchina per De Rossi

Mai vittoria fu più effimera: al Boca Juniors non è bastato infatti prevalere di misura nel Superclasico contro il River Plate andato in scena alla Bombonera per strappare il pass per la finalissima di Copa Libertadores. All’ultimo atto della competizione per club più importante del Sudamerica accede il River Plate di mister Gallardo grazie al 2-0 del Monumental nella gara di andata. Affronterà la vincente della semifinale tra il Gremio e il Flamengo di Gabigol in programma nella notte italiana tra il 23 e il 24 ottobre (ore 02:30).

Dopo aver sfiorato a più riprese il vantaggio gli Xeneizes lo centravano al minuto 80 grazie alla zampata ravvicinata dell’attaccante venezuelano Jan Carlos Hurtado sugli sviluppi di un calcio da fermo. Gli assalti di Mauro Zarate, Carlitos Tevez & Co. nell’arroventato finale di match non andavano però in porto e al triplice fischio del direttore di gara brasiliano Sampaio erano i Millonarios a esultare con uno scatenato Gallardo a menare le danze. Daniele De Rossi è rimasto in panchina per l’intera durata del match: solo dieci minuti per l’ex Roma in questa Copa Libertadores, complici infortuni ma anche scelte tecniche.