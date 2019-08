Maradona su De Rossi: "Mi ha riempito l'anima. Facciamo il segno della croce al suo passaggio"

De Rossi non ha detto basta e tra pochissimo comincerà la sua avventura al Boca Juniors. Il centrocampista romano ha fatto felici in tantissimi con il suo arrivo in Argentina, e ha un tifoso speciale: Diego Armando Maradona.

" De Rossi ha riempito la mia anima. È un ragazzo milionario che potrebbe scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi. E invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, a scegliere l’Argentina "

Insomma, fare felici Maradona non è cosa di tutti i giorni...

" Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce "