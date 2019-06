Coppa D'Africa: accusa di molestie sessuali, l'Egitto esclude Warda

La federazione calcistica dell'Egitto ha espulso dalla nazionale impegnata in Coppa d'Africa, il centrocampista Amr Warda accusato di molestie sessuali da diverse ragazze via social. "Amr Warda è escluso dalla squadra nazionale dopo aver discusso con gli organi tecnici e amministrativi della squadra, per mantenere la disciplina e la concentraione nella squadra", si legge in un comunicato della Federazione. Le accuse di molestie sessuali sono emerse all'inizio di questa settimana sulle piattaforme di social media. Molteplici donne hanno postato screenshot e testimonianze di presunti commenti lascivi di Warda. La decisione di mercoledì arriva poche ore dopo che un altro video virale di Warda a sfondo sessuale è stato postato su Twitter da un utente. Il giocatore egiziano non è nuovo a problemi del genere, nel 2017 era stato cacciato dal club portoghese CD Feriense, accusato di molestie sessuali nei confronti delle mogli di due dei suoi compagni di squadra.