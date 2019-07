Algeria-Guinea 3-0: le Volpi del Deserto volano ai quarti di finale

L’Algeria ha sconfitto la Guinea per 3-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2019 dove affronterà la vincente di Mali-Costa d’Avorio. Le Volpi del Deserto si sono imposte in maniera estremamente autorevole al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) rispettando il pronostico della vigilia e annichilendo gli Elefanti Nazionali che non sono riusciti nell’impresa di superare il turno, l’Algeria vola tra le otto grandi del Vecchio Continente e ora può iniziare a sognare in grande.

Coach Belmadi ha puntato su un solidissimo 4-4-2 con Belaili e Bounedjah in attacco, centrocampo in mano alle stelle Bennacer e Mahrez con Feghouli e Guedioura, Benlamri e Atal i terzini con Mandi e Bensebaini centrali difensiva davanti a M’Bolhi. Put ha invece schierato un arrembante 4-1-3-2 a trazione anteriore con i vari Kante, Yattara, Cissé, Camara, Traoré ma non è bastato per fare la differenza.

L’Algeria spinge fin dalle prime battute e al 24′ sblocca il risultato con Belaili che sfrutta il tacco smarcante di Bounedjah e conclude sul palo lontano. I nordafricani domani il campo, sono più incisivi e raddoppiano al 57′ col piatto di Mahrez bravo a sfruttare il cross di Bennacer. Tutto facile per le Volpi del Deserto che controllano la situazione con grande personalità e all’83’ il subentrato Ounas chiude definitivamente la sfida siglando il 3-0 da distanza ravvicinata.