Algeria, vittoria e primo posto nel girone: Senegal ko 1-0, decide Belaili

L’Algeria batte il Senegal 1-0 nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo C. Le Volpi del deserto l’hanno fatta franca grazie alla rete di Belaili, che al quarantanovesimo ha sfondato la porta avversaria, regalando ai suoi compagni tre punti decisivi verso il primo posto nel girone, fondamentale per scampare il pericolo Egitto agli ottavi di finale.

I primi 45′ di gioco hanno evidenziato una parità netta tra le due formazioni, il caldo si è fatto sentire (35° C) e le occasioni da gol sono state davvero poche. Le uniche azioni pericolose del primo tempo sono arrivate su calci di punizione, al 17′ ed al 45′ per l’Algeria ed al 24′ per il Senegal. I tiri totali sono stati sette, tre per i Leoni di Teranga e quattro per le Volpi del deserto. Il ritmo è stato abbastanza lento e spezzettato, tantissimi i falli fischiati dal signor Sikazwe, che ha estratto quattro cartellini gialli.

Il ritmo nel secondo tempo è stato da subito molto alto. Al 49′ è arrivato il gol che ha sbloccato la partita: Belaili ha sfruttato un assist perfetto di Feghouli, tirando un destro potentissimo che ha lasciato impietrito Kendy. Al 61′ è arrivata l’occasione del raddoppio con Bounedjah, che ha sfiorato la porta con un destro a giro dalla distanza di rara bellezza. L’occasione del 2-0 si è ripresentata al 71′ con Mahrez, che ha trovato un sinistro a giro potentissimo, la palla ha però solo sfiorato il palo laterale. L’unica occasione del match per il Senegal è arrivata al minuto 79, quando Youssouf Sabaly ha messo in forte difficoltà M’Bolmi con una bordata di destro dalla distanza, che però è rimasta troppo centrale.