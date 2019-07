Bennacer miglior giocatore del torneo: il Milan si frega le mani

Ismaël Bennacer a inizio di settimana prossima sarà a Milano per visite mediche e firma con il Milan di Marco Giampaolo. Nel frattempo si godrà la vittoria della Coppa d’Africa da trascinatore assoluto dell’Algeria... E miglior giocatore della competizione!

Il classe 1997 ormai ex Empoli è stato il giocatore più impiegato dal ct Belmadi (540 minuti in campo) e al contempo è riuscito a fornire tre assist vincenti ai compagni. La finale contro il Senegal di Sadio Mané è stata un po’ la cartina di tornasole della sua Coppa d’Africa: moto perpetuo e la lucidità di rifinire per bomber Bounedja nell'unico gol della finalissima. Il Milan si è assicurato uno dei giocatori più promettenti in circolazione.