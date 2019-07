Ighalo decide la finalina con la Tunisia, la Nigeria chiude la Coppa d'Africa al terzo posto

Si è concluso anche il penultimo atto della Coppa d’Africa 2019, andata in scena in Egitto nelle ultime settimane. Nella finale per il terzo posto la Nigeria ha avuto la meglio sulla Tunisia con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Odion Ighalo nei minuti iniziali dell’incontro. Le Super Aquile hanno così riscattato in parte la delusione per l’eliminazione in semifinale contro l’Algeria, mentre la formazione allenata da Maher Kanzari è incappato nella secondo sconfitta consecutiva dopo quella con il Senegal con il medesimo risultato.

La Nigeria sorprende la Tunisia in avvio e si porta subito in vantaggio: al 3′ Ighalo sceglie alla perfezione il tempo dell’inserimento e trafigge il portiere avversario da ottima posizione. La reazione delle Aquile di Cartagine non si fa attendere e pochi minuti più tardi Taha Khenissi sfiora il pareggio calciando a colpo sicuro ma trovando la respinta del difensore avversario. La conclusione dalla lunga distanza di Ferjani Sassi al 15′ si spegne di pochissimo a lato, mentre al 20′ il tentativo di Wahbi Khazri su punizione non trova fortuna. La Nigeria si scuote e organizza in maniera più solida la propria retroguardia mettendo in grande difficoltà l’attacco tunisino: il primo tempo infatti termina senza ulteriori occasioni. Nella ripresa la Tunisia prova a spingere sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, ma fallisce una clamorosa occasione con Firas Chaouat al 48′, mentre le Super Aquile cercano di sfruttare la maggiore rapidità in contropiede per trovare il raddoppio. L’occasione capita sui piedi di Samuel Chukwueze al 64′, ma Ben Cherifia salva la propria porta con un grande riflesso. La formazione di Kanzari si sbilancia sempre di più in avanti ma non riesce a produrre situazioni realmente pericolose e nel finale è ancora la Nigeria ad andare vicina alla rete con Samuel Kalu in contropiede.