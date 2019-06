La presentazione del gruppo A: Egitto, è la tua occasione

Dimenticatevi la Coppa d’Africa come l’avete conosciuta finora. L’edizione 2019 è quella della nuova era della massima competizione del Continente Nero: da 16 squadre si passa a 24, con un torneo che accoglie nuove formazioni (Namibia, Burundi, Mauritania, Benin e un favoloso Madagascar) e non ha visto qualificarsi qualche protagonista attesa (Zambia, Burkina Faso e Gabon), ma soprattutto cambiano completamente le date. La Coppa d’Africa era la manifestazione più odiata dai club, dato che si giocava tra gennaio e febbraio e ”spezzava” la stagione dei giocatori, che raramente riuscivano a tornare pienamente in forma dopo un torneo così impegnativo dal punto di vista fisico e mentale: per questo e per motivi televisivi si è scelto di spostarla, dopo anni, d’estate. Si inizierà il 21 giugno, finale il 19 luglio all’International Stadium del Cairo. Esatto, perchè è l’Egitto ad ospitare il torneo: doveva organizzarlo il Camerun, ma un anno fa la CAF si è stufata dei continui ritardi riguardo stadio ecc. e ha tolto l’organizzazione, riassegnandola a inizio 2019. Si gioca in sei stadi: Al Salam Stadium, 30 June Stadium (impianto del Pyramids FC) e International Stadium (stadio di Zamalek, Al-Ahly e Nazionale) al Cairo, Alexandria Stadium (stadio più vecchio del paese, 1929) ad Alessandria d’Egitto, Suez Stadium (stadio del Petrojet) e Ismailia Stadium (Ismaily). Il primo match sarà venerdì 21 giugno alle ore 22, ovviamente con l’Egitto protagonista, e iniziamo con le nostre presentazioni. Due gironi al giorno, per poi chiudere con l’editoriale di venerdì: partiamo col gruppo A, che vedrà affrontarsi i Faraoni, la Repubblica Democratica del Congo, lo Zimbabwe e l’Uganda.

Egitto

L’Egitto deve riscattare due delusioni arrivate in pochissimi mesi. Prima la finale della Coppa d’Africa persa contro un Camerun modesto, che ha confermato la sfortunata ”maledizione” di Hector Cuper nelle finali secche, poi un pessimo Mondiale: l’Egitto era nel girone con Russia, Uruguay e Arabia Saudita, e ha perso tutte e tre le partite. Un po’ ha pesato il Ramadan (non a caso, l’Egitto ha spostato l’inizio della Coppa d’Africa di una settimana: si gioca dopo la fine del digiuno), un po’ l’assenza di Salah, andato ko in finale di Champions e rientrato in scarsa forma, un po’ l’inesperienza di una squadra che ha dominato in lungo e in largo nel Continente, ma ha disputato solo tre Mondiali (1934, 1990, 2018). I Faraoni vivono di cicli vincenti e tracolli altrettanto fragorosi (out dalla Coppa nel 2012, 2013 e 2015), e ora sembrano pronti per rialzare quel trofeo che manca dal 2010. L’organizzazione del torneo porta fortuna all’Egitto, che ha vinto da paese ospitante nel 1986 e nel 2006, in quella che era stata la prima di tre Coppe d’Africa consecutive nel ciclo da urlo di Aboutrika, El Hadary e compagni. Per la prima volta dopo anni, il già citato El Hadary non è presente nella lista dei convocati: il Mondiale disputato in Russia ha chiuso la sua esperienza in Nazionale, ma non la sua carriera, iniziata 25 anni fa. A 46 anni, El Hadary ha infatti giocato un altro anno da titolare nella Premier League egiziana col Nogoom, ma nell’Egitto la leggenda egiziana ha lasciato ufficialmente i pali ad El Shenawy, e il ruolo di capitano/veterano della squadra ad Ahmed El Mohamady, leader ”psicologico” che però non è la stella egiziana.

L’Egitto poggia infatti sulle spalle di Mohamed Salah, una stella di livello mondiale che sogna di trascinare i Faraoni a grandi traguardi. Sono molto attesi dai tifosi egiziani anche Mahmoud Hassan ”Trezeguet”, che farà il paio con Salah sulle fasce, Elneny che dovrà guidare la mediana ed Hegazy che è ormai un leader difensivo e si è ben comportato anche nel West Bromwich. Per il ruolo di centravanti, sono ormai in drastico calo le quotazioni di Marwan Mohsen, l’attaccante ”non segnante” dei Faraoni: il favorito per la maglia da titolare non è Hassan (Olympiakos), ma Ahmed Ali, capocannoniere del campionato e deb in Nazionale a 33 anni, con uno score di 9 presenze e 5 reti. L’Egitto dopo il Mondiale si è separato da Hector Cuper (l’hombre vertical è ripartito dall’Uzbekistan), e ha accolto un nuovo ct straniero: sulla panchina della Nazionale c’è Javier Aguirre, che vive una nuova esperienza da commissario tecnico dopo il disastro col Giappone, ed è chiamato a gestire la pressione che grava su quello che è il paese ospitante e una delle principali favorite per il successo. Riuscirà l’Egitto a portare a casa l’ottava Coppa d’Africa, con una rosa con 15 giocatori militanti in patria?

Miglior risultato

7 Coppe d’Africa (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Convocati

PORTIERI: 1 Ahmed El Shenawy (Pyramids FC), 16 Mohamed El Shenawy (Al-Ahly), 23 Mahmoud Genesh (Zamalek).

DIFENSORI: 2 Bader El Mohamady (Ismaily), 3 Ahmed El Mohamady (Aston Villa), 4 Omar Gaber (Pyramids FC), 6 Ahmed Hegazy (West Bromwich), 12 Ayman Ashraf (Al-Ahly), 13 Ahmed Ayman Mansour (Pyramids FC), 15 Mahmoud Hamdy (Zamalek), 20 Mahmoud Alaa (Zamalek).

CENTROCAMPISTI: 5 Aly Ghazal (Feirense), 7 Trezeguet (Kasimpasa), 8 Tarek Hamed (Zamalek), 11 Walid Soliman (Al-Ahly), 17 Mohamed Elneny (Arsenal), 19 Abdallah El Said (Pyramids FC), 21 Nabil Emad (Pyramids FC), 22 Amr Warda (Atromitos).

ATTACCANTI: 9 Marwan Mohsen (Al-Ahly), 10 Mohamed Salah (Liverpool), 14 Ahmed Ali (Al Mokawloon Al-Arab), 18 Ahmed Hassan (Olympiakos).

Repubblica Democratica del Congo

La Repubblica Democratica del Congo è un’altra nazionale che proverà a fare un buon torneo e riscattare qualche delusione. Vanta due Coppe d’Africa, vinte però come Zaire e nell’era di Mobutu (il sanguinario dittatore), e una ridda di talenti persi per ”colpa” del Belgio, che attrae i giocatori d’origine congolese con la promessa di tornei maggiormente competitivi e una Nazionale ormai mondialmente riconosciuta per le sue capacità. Nonostante tutto, la RD Congo può comunque vantare una rosa interessante e di buon livello, che negli ultimi anni è rimasta stabilmente nel gotha del calcio africano. Il rilancio del calcio locale è iniziato con le imprese del Mazembe nel Mondiale per Club, ed è proseguito con due ottime Coppe d’Africa: nel 2015 la RD Congo uscì in semifinale contro la Costa d’Avorio, che poi vinse il torneo (chiuse terza), mentre nel 2017 è stata eliminata ai quarti dal Ghana dopo un ottimo girone. In entrambi i casi, aveva destato una buonissima impressione per poi uscire anzitempo, mentre nelle qualificazioni mondiali la nazionale congolese si è dovuta arrendere alla Tunisia.

Nonostante tutto, la Federcalcio locale ha deciso di confermare un ct che sta facendo un ottimo lavoro: Florent Ibengé guiderà ancora la squadra, che fa dell’organizzazione e delle buone doti offensive le proprie armi maggiori, in questa Coppa d’Africa. Ibengé è in carica da cinque anni, ha vinto l’African Nations Championship nel 2016 (CHAN, il torneo coi soli giocatori militanti nei tornei nazionali) e aveva intenzione di lasciare la Nazionale nel 2018, ma è stato convinto a restare e portare avanti un altro ciclo. La forza del Congo è il gruppo, ma c’è un giocatore che spicca: Cedric Bakambu è emigrato in Cina e veste la maglia del Beijing Gouan, ma è rimasto comunque l’ottimo attaccante che aveva impressionato nel Villarreal. Con lui, i giocatori più importanti sono Bolasie, che è emigrato all’Anderlecht dopo il brutto infortunio nel Crystal Palace, e il difensore Chancel Mbemba (Porto), che spesso viene utilizzato in mediana come giocatore di rottura: un altro giocatore molto interessante è Luyindama, in forza al Galatasaray e capace a sua volta di fare sia il difensore centrale che il mediano. Ci sono ”nuovi” congolesi, su tutti Tisserand, Masuaku e Assombalonga, il consueto blocco del Mazembe (tre giocatori) e una vecchia conoscenza della Serie A: M’Poku ora gioca nello Standard Liegi, e non manca mai in Nazionale. La RD Congo è la favorita per passare il turno con l’Egitto, e vedremo come si comporterà in questa Coppa d’Africa.

Miglior risultato

2 Coppe d’Africa (1968, 1974)

Convocati

PORTIERI: 1 Ley Matampi (Al Ansar), 16 Anthony Mossi (Chiasso), 23 Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest).

DIFENSORI: 2 Issama Mpeko (Mazembe), 3 Ngonza Muzinga (Vita Club), 4 Bobò Ungenda (Primeiro de Agosto), 5 Marcel Tisserand (Wolfsburg), 12 Wilfried Moke (Konyaspor), 14 Arthur Masuaku (West Ham), 15 Christian Luyindama (Galatasaray), 21 Djuma Shabani (Vita Club), 22 Chancel Mbemba (Porto).

CENTROCAMPISTI: 6 Chadrac Akolo (Stoccarda), 7 Youssouf Mulumbu (Kilmarnock), 8 Tresor Mputu (Mazembe), 10 Paul-José M’Poku (Standard Liegi), 18 Merveille Bokadi (Standard Liegi), 20 Jacques Maghoma (Birmingham).

ATTACCANTI: 9 Jonathan Bolingi (Royal Antwerp), 11 Yannick Bolasie (Anderlecht), 13 Meschak Elia (Mazembe), 17 Cedric Bakambu (Beijing Gouan), 19 Britt Assombalonga (Middlesbrough).

Uganda

L’Uganda non è certamente una delle grandi del calcio africano, e ha vissuto la miglior fase della sua storia calcistica a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1962 chiuse al quarto posto la Coppa d’Africa, nel 1978 invece ha centrato la sua unica finale e l’ha persa contro i padroni di casa del Ghana: ad oggi, quello è ancora il miglior risultato per le Gru, che proprio dopo quel successo hanno visto iniziare il proprio declino. La Nazionale si ritirò dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa 1980 e 1982, e in generale non si è qualificata alla competizione fino al 2017: nell’ultima edizione l’Uganda era regolarmente presente, a 39 anni da quella storica finale, ed è uscita in un girone complicato, che comprendeva Egitto, Mali e Ghana. Quella è stata l’ultima apparizione delle Gru in un grande torneo internazionale, sotto la guida del serbo Milutin Sredojevic, che dopo il torneo ha lasciato per approdare sulla panchina degli Orlando Pirates. L’Uganda aveva mostrato un’ottima organizzazione difensiva, perdendo con un gol di scarto con due superpotenze come Egitto e Ghana, e spera di poter confermare quel trend in un girone che la vede come candidata all’eliminazione: passano le quattro migliori terze, e per avere una chance le Gru dovranno battere lo Zimbabwe e non subire troppi gol.

Il nuovo ct della Nazionale è il francese Sebastien Desabre, un esperto d’Africa nonostante i 42 anni: allena nel Continente dal 2010, e si è sieduto sulle panchine di Esperance Tunis, Wydad e Ismaily, che ha lasciato a fine 2017 per approdare sulla panchina delle Gru. L’Uganda non ha una vera e propria stella, e punterà tutto su organizzazione, collettivo ed equilibrio. Il giocatore più chiacchierato è Luwagga Kizito, che ha giocato anche in Portogallo col Rio Ave e attualmente milita nello Shakhter Karagandy (Kazakistan), l’altro veterano il portiere Onyango (Mamelodi Sundowns): molto atteso l’attaccante Nsibambi, che gioca in Egitto nello Smouha, mentre aveva fatto vedere ottime cose Mukiibi nell’Ostersunds che fece bene nella scorsa Europa League ed è ormai una certezza Miya (HNK Gorica). Vedremo come si comporterà l’Uganda: la rosa non ha certamente esperienza ad alti livelli, con molti giocatori militanti in Tanzania e/o paesi minori. Però le amichevoli fanno ben sperare: l’Uganda ha battuto la Costa d’Avorio, mostrando un’ottima forma.

Miglior risultato

Finalista (1978)

Convocati

PORTIERI: 1 Robert Odongkara (Adama City), 18 Denis Onyango (Mamelodi Sundowns), 19 Jamal Salim (Al Hilal Omdurman).

DIFENSORI: 2 Joseph Ochaya (Mazembe), 3 Timothy Awany (KCCA), 4 Murushid Juuko (Simba), 5 Devis Mugabi (Yeovil Town), 12 Ronald Mukiibi (Ostersunds), 14 Nicholas Wadada (Azam), 15 Godfried Walusimbi (svincolato), 16 Hassan Wasswa (svincolato), 20 Isaac Muleme (Viktoria Zizkov).

CENTROCAMPISTI: 6 Taddeo Lwanga (Vipers), 8 Khalid Aucho (Churchill Brothers), 10 Luwagga Kizito (Shakhter Karagandy), 13 Alan Kateregga (Maritzburg United), 17 Farouk Miya (HNK Gorica), 23 Michael Azira (Montreal Impact).

ATTACCANTI: 7 Emmanuel Okwi (Simba), 9 Patrick Kaddu (KCCA), 11 Derrick Nsibambi (Smouha), 21 Allan Kyambadde (KCCA), 22 Lumala Abdu (Syrianska).

Zimbabwe

Lo Zimbabwe si qualifica alla Coppa d’Africa per la quarta volta nella sua storia, sfruttando l’allargamento della competizione a 24 squadre. Nelle tre precedenti apparizioni, è sempre uscito nei gironi: i Guerrieri hanno avuto questo triste destino nel 2004, nel 2006 e nel 2017, quando fermò sul pareggio l’Algeria e perse contro Tunisia e Senegal. Stavolta proveranno a lottare per il terzo posto con l’Uganda, nella speranza di entrare tra le migliori terze e conquistare un pass per gli ottavi. Il ct dello Zimbabwe è un volto noto agli appassionati di lunga data del calcio africano: Sunday Chidzambwa aveva già guidato la Nazionale dal 2002 al 2004, nel 2007 e dal 2008 al 2010. Il suo quarto ciclo alla guida dei Guerrieri è iniziato in maniera pittoresca, dato che lo Zimbabwe aveva ingaggiato tre ct a fine 2017: Norman Mapeza per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, Rahman Gumbo per l’African Nations Championship (CHAN) e Chidzambwa per la COSAFA Cup, dove è imbattuto da anni. Sunday Chidzambwa ha vinto quella competizione (6° successo per lo Zimbabwe) ed è diventato il ct ”definitivo” dello Zimbabwe, che guiderà in questa Coppa d’Africa con l’obiettivo di avanzare per la prima volta dai gironi. La carriera dell’attuale ct dei Guerrieri non è totalmente positiva, perchè nel 2012 venne squalificato dieci anni per match fixing, squalifica poi ridotta a cinque anni.

Chidzambwa è ripartito poi dalla Nazionale, che ha traghettato alla quarta partecipazione alla Coppa d’Africa. Mhofu (lo chiamano così in patria), che schiera i suoi con un 4-3-3 moderno, ha allestito una rosa di buon livello, che mischia veterani e giocatori emergenti. La stella e il giocatore più atteso è l’attaccante Nyasha Mushekwi, autore di 60 reti in quattro stagioni cinesi col Dalian Yifang, con 15 gol in 20 match nel 2018 e solo tre reti sin qui nella Chinese Super League 2019. Ci si aspetta come sempre molto da Khama Billiat, talento ondivago che ora milita nei Kaizer Chiefs, e dai giocatori europei: Knowledge Musona è andato via via peggiorando dopo l’addio all’Hoffenheim, mentre è in rampa di lancio il centrocampista Marvelous Nakamba, titolare nel Bruges e ansioso di andare in un club di maggior livello. Tutti questi giocatori saranno titolarissimi, al pari del terzino Darikwa (Nottingham Forest), nel 4-3-3 dei Guerrieri, che sicuramente non molleranno facilmente in questo girone.

Miglior risultato

Eliminato nei gironi (2004, 2006, 2017)

Convocati

PORTIERI: 1 Edmore Sibanda (Witmark Spurs), 13 Elvis Chipezeze (Baroka), 16 George Chigova (Polokwane City).

DIFENSORI: 2 Tendayi Darikwa (Nottingham Forest), 4 Ronald Pfumbidzai (Bloemfontein Celtic), 5 Divine Lunga (Golden Arrows), 6 Alec Mudimu (Cefn Druids), 12 Jimmy Dzingai (Delhi Dynamos), 15 Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs).

CENTROCAMPISTI: 3 Danny Phiri (Golden Arrows), 7 Talent Chawapiwa (Baroka), 8 Marshall Munetsi (Orlando Pirates), 10 Ovidy Karuru (Amazike), 17 Knowledge Musona (Lokeren), 18 Marvelous Nakamba (Bruges), 20 Kudakwasne Mahachi (Orlando Pirates), 21 Thabani Kamusoko (Young Africans), 22 Tafadzwa Kutinyu (Azam).

ATTACCANTI: 9 Evans Ruzike (SuperSport United), 11 Khama Billiat (Kaizer Chiefs), 14 Tino Kadewere (Le Havre), 19 Knox Mutizwa (Golden Arrows), 23 Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang).

