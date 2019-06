La presentazione del gruppo E: Tunisia, un torneo per confermarsi

Dimenticatevi la Coppa d’Africa come l’avete conosciuta finora. L’edizione 2019 è quella della nuova era della massima competizione del Continente Nero: da 16 squadre si passa a 24, con un torneo che accoglie nuove formazioni (Namibia, Burundi, Mauritania, Benin e un favoloso Madagascar) e non ha visto qualificarsi qualche protagonista attesa (Zambia, Burkina Faso e Gabon), ma soprattutto cambiano completamente le date. La Coppa d’Africa era la manifestazione più odiata dai club, dato che si giocava tra gennaio e febbraio e ”spezzava” la stagione dei giocatori, che raramente riuscivano a tornare pienamente in forma dopo un torneo così impegnativo dal punto di vista fisico e mentale: per questo e per motivi televisivi si è scelto di spostarla, dopo anni, d’estate. Si inizierà il 21 giugno, finale il 19 luglio all’International Stadium del Cairo. È l’Egitto ad ospitare il torneo, e abbiamo iniziato le nostre presentazioni proprio dal girone dei Faraoni e da quello della Nigeria, per poi proseguire con quello del Senegal e del Marocco: proseguiamo col gruppo E della Coppa d’Africa 2019: Tunisia, Mali, Mauritania e Angola.

Tunisia

La Tunisia è una delle realtà più consolidate del calcio africano, e lo dimostrano i risultati recenti. Le Aquile di Cartagine, che hanno vinto una sola Coppa d’Africa (2004) nella loro storia, hanno infatti ottenuto risultati costanti e di buonissimo livello: nei Mondiali di Russia 2018 se la sono giocata con l’Inghilterra e hanno chiuso con 3 punti, nella Coppa d’Africa sono reduci dai quarti di finale nel 2015 e nel 2017, rispettivamente contro la Guinea Equatoriale in un match scandaloso dal punto di vista arbitrale e contro il Burkina Faso. La Tunisia è una costante, ma ha ottenuto pochissimi successi, se pensiamo al talento che ha mostrato in questi anni: più volte le ottime generazioni tunisine sono state frenate da eliminazioni precoci e/o mancate qualificazioni nei trofei che contano. Dopo il Mondiale, la Tunisia ha cambiato ct, esonerando Nabil Maaloul e ingaggiando un nuovo tecnico: dopo l’interregno di Faouzi Benzarti (tre vittorie su tre), le Aquile di Cartagine hanno ingaggiato un autentico esperto del calcio africano. Alain Giresse, storico ex della Francia, ha preso in mano la Tunisia all’inizio delle qualificazioni 2018, dopo aver allenato nel Continente Gabon, Mali (due volte) e Senegal.

Sotto la sua guida, la Tunisia ha dominato il girone di qualificazione, chiudendo con 15 punti davanti all’Egitto (13, già qualificato come paese ospitante), al Niger (5) e ad Eswatini/Swaziland (1). Giresse ha valorizzato i maggiori talenti del calcio tunisino, su tutti Youssef Msakni: eterno incompiuto, Msakni è stato penalizzato dallo sbarco in Qatar e ha saltato l’ultimo Mondiale per un brutto infortunio, ma si è rilanciato agli occhi di tutti con l’Eupen. Ora è la stella della Tunisia, insieme a Khazri e Sliti: il nuovo ct ha puntato molto sul calcio locale, convocando 9 giocatori militanti nel torneo tunisino, e vedremo se la scelta pagherà. Le Aquile di Cartagine sono forti sia dal punto di vista tecnico, che tattico: basterà per avanzare in una Coppa d’Africa di buon livello?

Miglior risultato

1 Coppa d’Africa (2004)

Convocati

PORTIERI: 1 Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab), 16 Mouez Hassen (Nizza), 22 Moez Ben Chrifia (Esperance Tunis).

DIFENSORI: 3 Dylan Bronn (Gent), 4 Yassine Meriah (Olympiakos), 5 Oussama Haddadi (Dijon), 6 Rami Bedoui (Al-Fayha), 12 Karim Aouadhi (Etoile Sportive du Sahel), 14 Mohamed Drager (Paderborn), 21 Nassim Hnid (CS Sfaxien).

CENTROCAMPISTI: Wahdi Kechrida (Etoile Sportive du Sahel), 7 Youssef Msakni (Eupen), 9 Anice Badri (Esperance Tunis), 13 Ferjani Sassi (Zamalek), 15 Marc Lamti (Bayer Leverkusen II), 17 Eliyes Skhiri (Montpellier), 18 Bassem Srarfi (Nizza), 19 Ayman Ben Mohamed (Esperance Tunis), 20 Ghailene Chaalali (Esperance Tunis), 23 Naim Sliti (Dijon).

ATTACCANTI: 8 Firas Chaouat (CS Sfaxien), 10 Wahbi Khazri (Saint-Etienne), 11 Taha Yassine Khenissi (Esperance Tunis).

Mali

Il Mali ha spesso avuto buonissimi giocatori, ma non ha mai ottenuto risultati di valore. Il suo apice è rappresentato dalla finale persa nella Coppa d’Africa 1972 (vinta dalla Repubblica Popolare del Congo), e non ha mai conquistato l’accesso ai Mondiali. Nella Coppa d’Africa, però, ha spesso ottenuto buoni risultati: quarto nel 1992, 1994 e 2004, terzo nel 2012 e nel 2013. Il periodo recente, però, è stato molto differente, con due eliminazioni consecutive nella fase a gironi: nel 2015 contro Camerun, Costa d’Avorio e Mali (tre 1-1, tre punti), nel 2017 contro Egitto, Ghana e Uganda (2pti). Le Aquile maliane si aspettano però una significativa crescita nel presente e nel futuro, perchè la loro formazione U20 è di altissimo livello: ”merito” del Salisburgo, che sta puntando molto sui giovani africani e ha ottimi scout nel paese. Grazie al lavoro del RB Salisburgo, l’U20 maliana aveva un’ossatura di altissimo profilo ed è uscita solo per sfortuna (rosso al 24′) contro l’Italia, e sempre grazie al lavoro dei Tori la nazionale maggiore ha giovani di talento.

Amadou Haidara si è formato in Austria per poi approdare al Lipsia, Samassekou è il prossimo talento in rampa di lancio. Entrambi sono interditori dalle ottime qualità e buone doti d’inserimento (ne sa qualcosa la Lazio), mentre è una perla grezza Sekou Koita, sembre di proprietà Red Bull e stella dell’U20: farà anche la Coppa d’Africa, partendo da alternativa. La vera stella del Mali, però, è Moussa Marega, centravanti del Porto che dovrebbe essere titolare inamovibile: ci si aspetta molto anche da Moussa Djenepo, appena acquistato a peso d’oro dal Southampton, che l’ha ingaggiato dallo Standard Liegi. C’è anche una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Udinese Molla Wagué. Il Mali ha una buona rosa, che ha vinto il suo girone di qualificazione da imbattuto (14pti contro Burundi, Gabon, Sud Sudan), e i dubbi riguardano il ct: Mohamed Magassouba era stato ingaggiato nel 2017 come traghettatore dopo l’addio di Giresse, ed è ancora in carica a due anni di distanza. Un ct maliano per rilanciare il Mali: vedremo se la mossa funzionerà.

Miglior risultato

Finalista (1972)

Convocati

PORTIERI: 1 Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe), 16 Djigui Diarra (Stade Malien), 22 Adama Keita (Djoliba).

DIFENSORI: 2 Hamari Traoré (Rennes), 3 Youssouf Koné (Lille), 5 Kiki Kouyaté (Troyes), 6 Massadio Haidara (Lens), 13 Molla Wagué (Nottingham Forest), 15 Mamadou Fofana (Metz), 17 Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes).

CENTROCAMPISTI: 4 Amadou Haidara (RB Lipsia), 7 Moussa Doumbia (Reims), 8 Diadie Samassekou (RB Salisburgo), 11 Lassana Coulibaly (Rangers), 14 Adama Traoré (Orleans), 18 Cheikh Doucouré (Lens), 19 Moussa Djenepo (Southampton), 21 Adama Traoré (Cercle Bruges), 23 Abdoulay Diaby (Sporting).

ATTACCANTI: 9 Moussa Marega (Porto), 10 Kalifa Coulibaly (Nantes), 12 Sekou Koita (RB Salisburgo), 20 Adama Niane (Charleroi).

Angola

Un Mondiale disputato nel 2006, e pochi risultati di rilievo nella Coppa d’Africa. L’Angola, indipendente dal Portogallo dal 1975, non ha certamente avuto nel calcio il suo sport trascinante: la nazionale angolana ha dovuto aspettare il 1996 per disputare la sua prima Coppa d’Africa, e in tutta la sua storia ha preso parte al torneo solo sette volte. Le Palancas Negras sono uscite ai gironi cinque volte (1996, 1998, 2006, 2012, 2013) e hanno raggiunto i quarti di finale nel 2008 e nel 2010: la storia recente della selezione angolana parla di due eliminazioni consecutive nei gironi, e delle mancate qualificazioni per l’edizione 2015 e quella 2017. Per questo l’Angola ha scelto di affidarsi a un tecnico straniero, totalmente ”vergine” a livello di calcio africano: Srdjan Vasiljevic ha firmato nel dicembre 2017, dopo una vita nel calcio serbo e un doppio periodo da viceallenatore della Nazionale locale, al fianco di Petkovic e di Curcic. Con lui, l’Angola ha acquistato una nuova dimensione, disputando un ottimo girone di qualificazione: la selezione delle Palancas Negras ha vinto il proprio gruppo con 12 punti, precedendo la Mauritania per i gol negli scontri diretti ed eliminando una ”grande” recente come il Burkina Faso.

La rosa dell’Angola, però, non ha le qualità necessarie per far bene in un torneo esigente come la Coppa d’Africa, e dovrebbe limitarsi al ruolo di terza forza del girone. Ben 14 dei 23 convocati militano nel campionato locale, non certamente di primissimo livello, e pochissimi giocatori militano in campionati competitivi (su tutti Djalma, ex Porto che è anche capitano): il più noto al pubblico italiano è Bastos, difensore centrale della Lazio e leader della retroguardia, e hanno scelto la selezione africana anche l’ex Fiorentina Bruno Gaspar e Wilson Eduardo (Braga). Wilson Eduardo, il fratellone di Joao Mario, giocatore che si alterna tra trequarti e posizione da finto centravanti, ma senza mai incidere davvero al di fuori della Liga NOS. L’Angola non è una superpotenza, ma proverà a giocarsi le sue carte.

Miglior risultato

Eliminata ai quarti di finale (2008, 2010)

Convocati

PORTIERI: 1 Ndulo (Academica do Lobito), 12 Tony Cabaça (1° de Agosto), 22 Landù (Interclube).

DIFENSORI: 2 Bruno Gaspar (Sporting), 3 Jonathan Buatu (Rio Ave), 5 Dani Massunguna (1° de Agosto), 6 Wilson Carmo (Petro de Luanda), 8 Paìzo (1° de Agosto), 15 Bastos (Lazio), 21 Isaac Correia (1° de Agosto), 23 Eddie Afonso (Petro de Luanda).

CENTROCAMPISTI: 4 Show (1° de Agosto), 7 Djalma (Alanyaspor), 9 Fredy Kulembé (Belenenses), 10 Gelson Dala (Rio Ave), 13 José Macaia (1° de Agosto), 16 Stelvio (Dudelange), 18 Herenilson (Petro de Luanda).

ATTACCANTI: 11 Geraldo (Al-Ahly), 14 Mabululu (1° de Agosto), 17 Mateus (Boavista), 19 Evandro Brandao (Leixoes), 20 Wilson Eduardo (Sporting Braga).

Mauritania

La Mauritania fa il suo debutto nella Coppa d’Africa, e in un grande torneo internazionale. Il paese, una repubblica islamica dove viene applicata la legge religiosa con tutto ciò che questo comporta (pena di morte per l’omosessualità ecc.), non è sicuramente uno dei più rosei e sicuri dell’Africa continentale, e deve gran parte della sua notorietà alla Dakar: il deserto della Mauritania ha ospitato per anni la corsa, finchè le minacce terroristiche di Al-Qaeda e affini nel 2008 non portarono alla cancellazione del rally-raid e allo spostamento in Sudamerica. La nazionale calcistica della Mauritania è stata a lungo periferica nel panorama africano, e i Mourabitunes non avevano ottenuto grandi risultati fino all’arrivo dell’attuale ct. Corentis Martins, grande ex dell’Auxerre che da tecnico ha avuto un paio di esperienze come traghettatore del Brest, ha preso in mano la Nazionale nel 2014 e l’ha ricostruita dalle fondamenta: inizialmente molti giocatori militavano nel campionato locale, ma il numero si è pian piano ridotto fino ai 6/23 della rosa attuale, scelta per la Coppa d’Africa. La Mauritania ha pescato tra i giocatori di nazionalità principale francese e tra coloro che giocavano all’estero, costruendo una buona rosa.

La conferma è arrivata dalle qualificazioni alla Coppa d’Africa, che hanno visto i Mourabitunes chiudere secondi alle spalle dell’Angola solo per la differenza reti negli scontri diretti, ed eliminare il Burkina Faso facendo 12 punti: la Mauritania si è anche qualificata con un turno d’anticipo, e questo è il grande merito di Corentin Martins, che non ha una rosa stellare, ma ben organizzata e capace di fare gruppo e aiutarsi l’un l’altro. Difficile citare una vera e propria stella di questa formazione: il giocatore più rappresentativo è Bessam con le sue 47 presenze, mentre Abdoul Ba è il leader difensivo, Guidileye guida la mediana e Adama Ba deve segnare. Giocatori che militano in Tunisia (Bessam) e nei campionati minori europei, perchè la Mauritania ha un ottimo gruppo e nessun giocatore di spicco. L’obiettivo è centrare il terzo posto e vedere che succede col ranking delle migliori terze, ma soprattutto godersi l’esperienza: la prima Coppa d’Africa non si scorda facilmente.

Miglior risultato

Esordiente

Convocati

PORTIERI: 1 Brahim Souleymane (ACS Ksar), 16 Namori Diaw (ASC Kedia), 23 Babacar Diop (ASC Police).

DIFENSORI: 2 Moustapha Diaw (Tevragh-Zelina), 3 Aly Abeid (Alcorcon), 4 Harouna Abou Demba (Grenoble), 5 Abdoul Ba (Auxerre), 13 Sally Sarr (Servette), 15 Bakary N’Diaye (Difaa El Jadidi), 20 Abdoulkader Thiam (Orleans), 21 Diadié Diarra (Sedan).

CENTROCAMPISTI: 6 Khassa Camara (Xanthi), 8 Diallo Guidileye (Elazigspor), 11 Bessam (AS Gabés), 12 Alassane Diop (Hajer), 14 Mohamed Dellahi Yali (DRB Tadjenanet), 18 Moctar Sidi El Hacen (Real Valladolid), 19 Ibrehima Coulibaly (Grenoble), 21 Sileye Gaye (Nouadhibou).

ATTACCANTI: 7 Ismael Diakité (US Tataouine), 9 Hemeya Tanjy (Nouadhibou), 10 Adama Ba (Gazisehir), 17 Souleymane Anne (Aurillac).

(di Marco Corradi)

