Madagascar-Burundi 1-0: Ilaimaharitra porta i malgasci verso gli ottavi

Il Madagascar batte per 1-0 il Burundi e completa il secondo turno del Girone A della Coppa d’Africa: i malgasci giungono alla vittoria di misura grazie alla rete di Ilaimaharitra al minuto 76 che spinge i suoi verso gli ottavi di finale. Ora in classifica il Madagascar è secondo alle spalle dell’Egitto, con cui si giocherà il primato nell’ultima tornata.

Nel primo tempo subito pericolosi i malgasci al 19′ con Andria, che costringe all’intervento Nahimana. Il duello si ripete al 26′ e ad uscirne vincitore è ancora l’estremo difensore del Burundi, mentre al 44′ a dire no al malgascio è un difensore che, appostato sulla linea dopo un corner, sventa il pericolo a portiere battuto. Primo tempo a senso unico, ma score sullo 0-0.

Nella ripresa esce finalmente il Burundi, che si rende pericoloso al 65′ con Razak (colpo di testa di poco largo) ed al 69′ con Bigirimana (punizione messa in corner dal portiere), ma proprio nel momento migliore degli avversari, il Madagascar colpisce: al 76′ Ilaimaharitra su punizione inventa una traiettoria imparabile e questa volta Nahimana è battuto. Al minuto 80 in slalom Mohamed semina la difesa malgascia e chiama il portiere al grande intervento per evitare il pari. Proprio al 90′ Ilaimaharitra ci riprova su punizione, ma questa volta Nahimana si salva. Il Madagascar conduce in porto la gara e vince per 1-0.