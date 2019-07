Mané trascina il Senegal agli ottavi, anche l'Algeria passa in scioltezza

Si chiude con un doppio 3-0 il Girone C della Coppa d'Africa 2019. L'Algeria, prima della classe, si sbarazza della Tanzania, mentre con il medesimo punteggio il Senegal supera il Kenya qualificandosi come seconda forza del raggruppamento. L'Algeria, quindi, si aggiudica anche il suo ultimo incontro del girone vincendo per 3-0 allo stadio Al Salam di Il Cairo contro la Tanzania mettendo le cose in chiaro già nella prima frazione di gioco con tre segnature negli ultimi undici minuti. Apre le danze Slimani al 34' su assist di Ounas, mentre il raddoppio arriva al 39' con lo stesso Ounas che completa la sua doppietta personale al 46'. Il match si chiude qui e il secondo tempo si trasforma in pura accademia con l'Algeria che fa risparmiare qualche minuto ai vari Bennacer e Ounas, mentre Mahrez gioca solamente l'ultimo quarto d'ora.

Un super Mané trascina il Senegal

Discorso opposto, invece, per quanto riguarda Kenya-Senegal disputata allo stadio 30 Giugno di Il Cairo. I Leoni della Teranga vincono 3-0 contro le Harambee Stars segnando tutte le reti nella ripresa. Nel primo tempo tante occasioni (compreso un rigore sbagliato da Mané al 29') ma il punteggio non si schioda dallo 0-0. Col passare dei minuti il Senegal inizia a fare la differenza e dilaga inesorabilmente. Il vantaggio porta la firma di Sarr al 63', quindi arriva la doppietta di Mané (71' e 78' su rigore). Algeria e Senegal, dunque, avanzano come prima e seconda del girone e si preparano per gli ottavi di finale che prenderanno il via venerdì 5 luglio. Il Senegal attende l'Uganda nella parte alta del tabellone, mentre l'Algeria se la vedrà con una delle migliori terze classificate.