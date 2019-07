Marocco e Costa d'Avorio vincono e passano agli ottavi, il Sudafrica spera ancora

Tutto come da copione. Marocco e Costa d'Avorio chiudono in questo ordine nel Girone D della Coppa d'Africa 2019 grazie alle rispettive vittorie contro Sudafrica e Namibia nella terza e ultima giornata. Il Marocco, che prima del match odierno disputato allo stadio Al Salam di Il Cairo era a punteggio pieno dopo due turni, chiude la pratica vincendo anche l'ultimo impegno con il punteggio di 1-0 contro il Sudafrica. Nonostante l'assenza di qualche titolare (come Dirar, Benatia e Bourabia) i Leoni del'’Atlante si aggiudicano i 3 punti e confermano il primo posto del raggruppamento grazie a una rete di Boussoufa proprio al 90'. Sogni infranti per i Bafana Bafana che dovevano vincere e sperare nello stop della Costa d’Avorio che, come ampiamente previsto, non si è materializzato. A questo punto al Sudafrica rimane ancora l’ultima chance della qualificazione come migliore terza.

Tutto facile per la Costa d'Avorio: Namibia travolta

Gli ivoriani regolano senza alcun problema la modesta Namibia con il punteggio di 4-1 allo Stadio del 30 giugno di Il Cairo. Match subito in discesa per gli Elefanti che sbloccano l'incontro al 39' con Gradel, prima del raddoppio al 58' di Serey Die che indirizza la sfida. Al 71' Kamatuka riapre i discorsi per la Naminia, ma prima Zaha all'84' quindi Cornet all'89' calano il poker che manda la Costa d'Avorio agli ottavi di finale che prenderanno il via venerdì 5 luglio.