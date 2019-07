Rigori fatali per la Costa d’Avorio, l'Algeria sorprende ancora e va in semifinale

L’Algeria non smette di stupire, sconfigge la Costa d’Avorio per 5-4 dopo in calci di rigore (1-1 i tempi regolamentari) e si qualifica alle semifinali della Coppa d’Africa dove affronterà la Nigeria. Le Volpi del Deserto hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno battuto gli Elefanti al termine di una partita estremamente avvincente e appassionante.

La Costa d’Avorio parte meglio, al 7′ Gradel colpisce il palo e al 9′ Zaha mette in crisi la difesa avversaria ma l’Algeria reagisce prontamente e al 21′ passa in vantaggio: Guedioura scatenato sulla sinistra, passa a Bensebaini che entra in area e serve Feghouli bravo a insaccare. Le Volpi del Deserto hanno l’occasione per il raddoppio in apertura di ripresa, Bounedjah viene atterrato in area di rigore da Gbohouo e si presenta sul dischetto ma colpisce la traversa. Gli Elefanti scampano il pericolo, alzano il baricentro e al 63′ pareggiano con Kodjia che fa partire un missile dopo aver saltato un avversario. Le due squadre si chiudono nel finale e si danno appuntamento nei supplementari dove le occasioni non mancano ma non c’è la lucidità necessaria per segnare il gol vittoria e dunque si va ai calci di rigore. M’bolhi si inventa una parata celestiale su Bony, Bellaili sbaglia e tiene in vita la Costa d’Avorio che però torna a casa dopo il palo colpito da Serey.