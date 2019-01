Calcio, Coppa Asia: Australia batte Palestina 3-0 e vede gli ottavi

L'Australia si impone per 3-0 sulla Palestina in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo B della Coppa d'Asia. Allo stadio Al Maktoum di Dubai, Socceroos in gol con Maclaren al 18', Mabil al 20' e Giannou al 90'. Nella classifica del girone, comanda la Giordania con 6 punti davanti proprio all'Australia con 3. Chiudono Siria e Palestina con 1. Nella prossima giornata, l'Australia si giocherà la qualificazione contro la Siria.