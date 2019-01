Coppa d'Asia: 3-0 allo Yemen, anche l'Iraq vola agli ottavi

L'Iraq supera nettamente lo Yemen per 3-0 nella seconda giornata del gruppo D della Coppa d'Asia e si qualifica per gli ottavi di finale. La nazionale allenata dallo sloveno Srecko Katanec, ex centrocampista della Sampdoria, si impone grazie alle reti di Ali all'11', Rasan al 19' e Abbas al 92'. Iracheni in testa al girone con l'Iran a punteggio pieno con 6 punti. Entrambe le squadre sono promosse alla seconda fase con un turno d'anticipo.