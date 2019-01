Coppa d'Asia: risultati e classifiche. Iraq-Vietnam 3-2, l'Arabia travolge la Corea del Nord

Oggi si sono giocate due partite valide per la Coppa d'Asia 2019, competizione continentale che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’Iraq ha sconfitto il Vietnam per 3-2: i giallorossi sono passati in vantaggio al 24′ con un autogol di Atiyah ma si sono fatti raggiungere da Alì undici minuti più tardi, poi al 42′ Nguyen Cong Phuong regalava il 2-1; nella ripresa la rete di Tariq al 60′ e la prodezza di Adnan al 90′ ribaltavano il risultato permettendo all’Iraq di agguantare l’Iran al comando del gruppo D. L’Arabia Saudita ha invece travolto la Corea del Nord con un perentorio 4-0: Babhir apre le marcature al 28′, Al Fatil raddoppia al 37′, Al Dawsari arrotonda al 70′ e Al Muwallad arrotonda al 70′ permettendo ai verdi di balzare in testa al proprio raggruppamento.

Coppa d'Asia: i risultati dell'8 gennaio

Iraq-Vietnam 3-2

Arabia Saudita-Corea del Nord 4-0

Le classifiche dei gironi