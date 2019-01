Zaccheroni in semifinale di Coppa d'Asia con gli Emirati Arabi! Australia e Corea del Sud a casa

Grande sorpresa nel secondo giorno dei quarti di finale di Coppa d’Asia. Se Marcello Lippi, con la sua Cina, è stato eliminato dal quotato Iran, resta ancora in corsa Alberto Zaccheroni alla guida dei suoi Emirati Arabi Uniti. Gli Al-Abyad superano, a sorpresa, l’Australia per 1-0 grazie al gol di Ali Ahmed Mabkhout, ma è clamoroso l’errore di Degenek che col suo retropassaggio lancia l’attaccante dell’Al-Jazira. Zaccheroni ora sogna, proprio lui che nel 2011 vinse una Coppa d’Asia alla guida del Giappone, battendo in finale l’Australia.

Ora gli Emirati Arabi Uniti affronteranno in semifinale il Qatar, che a sua volta ha eliminato la Corea del Sud. Il progetto qatariota si dimostra vincente e la squadra di Félix Sánchez Bas guadagna il pass per la sua prima semifinale in Coppa d’Asia della propria storia. Contro i sudcoreani finisce 1-0, con gol di Abdulaziz Hatim. Ci sono comunque polemiche, per un gol annullato a Eui-Jo Hwang per fuorigioco (nonostante l’ausilio della VAR).