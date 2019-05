Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia ai Mondiali Under 20 in Polonia. A Gdynia gli azzurrini di Paolo Nicolato battono 2-1 il Messico nel primo incontro valido per il Girone B. Le reti di Frattesi al 3' e di Ranieri al 67' regalano il successo agli azzurrini rendendo vano il momentaneo pari dei pari età messicani firmato da De La Rosa al 37'. Un match ben giocato dall'Italia, che mette in mostra buone trame di gioco e carattere nei momenti difficili.

Subito Frattesi, poi il pareggio del Messico

Nicolato punta sulla difesa a tre guidata dall'atalantino Del Prato, affiancato da Gabbia e Ranieri. Bellanova e Tripaldelli sulle corsie, Luca Pellegrini mezzala al fianco di Esposito, play basso, e Frattesi. Nessuna sorpresa nella coppia offensiva composta da Scamacca e Pinamonti. Ramirez risponde con un 4-4-2 e la coppia temibile offensiva composta da Macias e da De La Rosa. Parte fortissimo l'Italia che al 4' sblocca il risultato con Frattesi: verticalizzazione di Gabbia per Scamacca, sponda splendida per l'inserimento del centrocampista di proprietà del Sassuolo che con un tiro dai 25 metri non dà scampo a Higuera. Pinamonti sfiora il raddoppio all'11' con un sinistro a lato di pochissimo. Con il passare dei minuti il Messico cresce e trova l'1-1 al 37' con De La Rosa che, sugli sviluppi di un corner, beffa Plizzari.

La rete decisiva di Ranieri su assist di Pellegrini

Nella ripresa l'Italia prima va vicina al raddoppio con Gabbia che di testa colpisce in pieno la traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi trova il gol del definitivo vantaggio con Ranieri, che sfrutta un assist di Pellegrini. Il Messico reagisce ma Plizzari è attento e l'Italia conquista i primi, pesantissimi 3 punti del suo Mondiale.