L'Atlético Madrid va ai quarti di finale: 3-0 allo Lleida, a segno Carrasco, Gameiro e Vitolo

Vittoria rotonda per l’Atlético Madrid che, forte del 4-0 dell’andata, ha giocato comunque per vincere e con una formazione tutt’altro che rimaneggiata. Nuova chance per Diego Costa che questa volta non è andato a segno, ma ha comunque fornito l’assist per l’1-0 di Ferreira Carrasco che sblocca il risultato. Poi sono andati a segno anche il neo entrato Gameiro e Vitolo, in gol al debutto con la maglia dell’Atlético Madrid.

Cronaca

Lo Lleida è propositivo, ma la prima vera occasione da gol arriva al 16’ con il palo di Lucas Hernández che viene poi chiuso da Núñez in occasione del tap-in. Al 25’ occasionissima per Diego Costa ma l’ex Chelsea, lanciato da Fernando Torres, si fa ipnotizzare dal poritere Rivas. Si fanno vedere anche gli ospiti, ma Muñoz García non trova la porta dopo l’uscita a vuoto di Moyá. Diversi i tentativi di Diego Costa e Torres che non trovano però la porta, poi è Vitolo a provarci nel finale di tempo con parata decisiva di Rivas.

Nella ripresa dentro Montoro che rivela Lucas Hernández bloccato dopo un infortunio. L’Atlético trova comunque il gol del vantaggio al 57’ grazie al piattone di Ferreira Carrasco che supera Rivas dopo l’ottimo invito di Diego Costa. A questo punto Simeone inserisce anche Correa e Gameiro, e il francese ha subito la chance per raddoppiare ma Rivas chiude la porta. Nell’ultimo quarto d’ora l’Atlético Madrid dilaga, prima segna Gameiro da due passi su assist di Correa, poi segna anche Vitolo dopo l’apertura di Fernando Torres. In pieno recupero arriva anche il palo di Muñoz García che non riesce a trovare il gol della bandiera.

La statistica

0 - Questa volta Diego Costa non segna, ma porta comunque a casa l’assist per il gol dell’1-0 di Ferreira Carrasco. Non male.

Diego Costa - Atlético Madrid-Getafe - Liga 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Il migliore

Ferreira CARRASCO - È uno dei più propositivi in casa Atlético Madrid e firma il gol dell’1-0 che apre il risultato. Spina nel fianco della difesa dello Lleida, sia a destra che a sinistra.

Il peggiore

Marc NIERGA - Lo Lleida attacca, ma la seconda punta dei catalani non si rende mai pericoloso. Tocca pochissimi palloni, fa tutto il suo compagno di reparto Muñoz García.

Tabellino

Atlético Madrid-Lleida 3-0

Atlético Madrid (4-4-2): Moyá; Juanfran, Savić, Lucas Hernández (46’ Montoro), Sergi González; Ferreira Carrasco (61’ Á.Correa), Augusto Fernández, Gabi, Vitolo; Diego Costa (62’ Gameiro), F.Torres. All. Diego Simeone

Lleida (4-4-2): Rivas; Núñez (33’ Valiente), Andriu, Satrústegui, Bandeh; Javi López (57’ Martínez), Gning, Manu Molina, Huertas (77’ Cheng); Nierga, Muñoz García. All. Gerard Albadalejo

Marcatori: 57’ Ferreira Carrasco (A), 75’ Gameiro (A), 81’ Vitolo (A)

Arbitro: Javier Alberola Rojas

Ammoniti: 60’ Gning

Espulsi: nessuno