Sergio Ramos fa 100 gol in carriera, poi Vazquez e Vinicius: 3-0 Real Madrid al Leganes

Dopo un inizio di 2019 non esaltante, arriva la prima vittoria del Real Madrid. Un 3-0 al Leganés, in Coppa del Re, che non risolve i problemi di fondo, ma che rilanciano le quotazioni di alcuni giocatori che hanno dato poco fino ad adesso. Soprattutto Odriozola, continuo sulla destra, fino a Vinicius che si è dato da fare nel traffico in attacco. Buon impatto anche di Valverde e Ceballos, e Solari ha avuto anche l’occasione di lanciare Brahim Diaz. Un nuovo inizio? Certo che no, anche perché contro il Betis nel prossimo turno di campionato sarà durissima... Intanto fa festa Sergio Ramos, che centra quota 100 gol in carriera.

Cronaca

Fase di studio in avvio di gara, poi è Ceballos a cercare il gol, ma il suo piazzato è facile preda per Cuéllar. Due chance per Benzema, prima para Cuéllar, poi non trova la porta da buona posizione. Al 18’ si fa vedere anche il Leganés che sfiora il gol con Braithwaite, ma l’ex Toulouse non arriva in tempo sul suggerimento di Sabin Merino. Il Real Madrid chiede un rigore per un contatto in area in cui ha la peggio Odriozola; dal contropiede che ne nasce, arriva invece un’altra occasione per Braithwaite che non trova però la porta. Al 36’ clamorosa occasione per Braithwaite, ma il suo colpo di testa trova un prontissimo Keylor Navas sul primo palo. Nel finale altra incursione di Odriozola che conquista un rigore: dal dischetto non sbaglia Sergio Ramos che spiazza Cuéllar.

Real MadridGetty Images

Nella ripresa non c’è reazione da parte del Leganés, mentre il Real Madrid ci prova con Valverde e Vinicius. Al 68’ arriva il raddoppio con il gol di Lucas Vázquez che non può sbagliare sul servizio di Vinícius (brutto errore di Bustinza), poi è lo stesso Vinícius a chiudere il match con una girata al volo sull’assist di Odriozola. Nel finale c’è tempo anche per il giovane Brahim Diaz, appena acquistato dal Manchester City. I padroni di casa cercano anche il gol del 4-0, ma Isco sfiora solo il palo.

La statistica

100 - Con il rigore realizzato contro il Leganés, sono 100 le reti di Sergio Ramos in carriera tra club e Nazionale: 3 con il Siviglia, 17 con la Nazionale spagnola e 80 con il Real Madrid.

Il migliore

Álvaro ODRIOZOLA - Finalmente una buona prova dell’ex Real Sociedad. Attacca, sforna assist, si procura il rigore. Quello che dovrebbe fare il vice Carvajal.

Il peggiore

Martin BRAITHWAITE - Tante, troppe le occasioni sprecate davanti al portiere. Il Real Madrid è una squadra che concede, ma se non punisci mai...

Tabellino

Real Madrid-Leganés 3-0

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Odriozola, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Reguilón; F.Valverde, Casemiro, Ceballos; Lucas Vázquez (71’ Isco), Benzema (83’ Cristo González), Vinícius Júnior (78’ B.Díaz). All. Santiago Solari

Leganés (3-4-1-2): Pichu Cuéllar; Bustinza, Rodri Tarín, Siovas; Juanfran Moreno (77’ Arnáiz), Rubén Pérez, Recio, Gumbau (46’ Jonathan Silva); El Zhar (63’ Eraso); Braithwaite, Sabin Merino. All. Mauricio Pellegrino

Marcatori: 45’ rig. Sergio Ramos (R), 68’ Lucas Vázquez (R), 77’ Vinícius Júnior (R)

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: 42’ Gumbau, 55’ Nacho Fernández, 84’ F.Valverde, 90+2 Rubén Pérez

Espulsi: nessuno