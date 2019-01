Sergio Ramos fa 101 e 102 e il Real Madrid batte il Girona 4-2! Sanabria lascia il Betis con un gol

Real Madrid-Girona 4-2 (7' A.Lozano; 18' Lucas Vázquez, 42' rig. e 77' Sergio Ramos; 66' rig. Álex Granell; 80' Benzema)

Real Madrid sorpreso in avvio di gara, con il Girona che passa subito in vantaggio con Lozano che segna a tu per tu con Courtois, dopo l'assist da sinistra di Raúl García. Il Real risponde e al 18' trova il gol del pareggio con Lucas Vázquez che deposita in rete dopo il grande lavoro di Odriozola da destra. I padroni di casa provano a scappare: Sergio Ramos segna su rigore dopo un fallo su Vinícius, poi è Benzema a colpire il palo.

Nella ripresa, però, il Girona è ancora presente e al 66' i catalani trovano il pareggio con il rigore mandato a bersaglio da Álex Granell, dopo un fallo di mano in area di Marcos Llorente. C'è ancora Sergio Ramos a togliere le castagne dal fuoco, con un colpo di testa da vero bomber su assist di Marcelo. Nel finale arriva anche il 4-2, utile in vista del ritorno, di Benzema su assist di Vinícius.

Tabellino

Real Madrid-Girona 4-2

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić (63' Kroos), Casemiro (59' M.Llorente), Ceballos (70' Isco); Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius Jr. All. Santiago Solari

Girona (5-4-1): Iraizoz; Ramalho, Alcalá (46' B.Espinosa), Juanpe, Muniesa, Raúl García; A.Lozano (78' Portu), Álex Granell, Douglas Luiz, Borja García (59' Paik Seung-Ho); S.Doumbia. All. Eusebio Sacristán

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco

Ammoniti: 36' Alcalá, 45+3 Nacho Fernándezl 62' Sergio Ramos, 66' M.Llorente

Espulsi: nessuno