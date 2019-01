Tris al Levante, il Barcellona va ai quarti: ma rischia l'eliminazione a tavolino

Grazie a una doppietta di Dembelé nel primo tempo e al sigillo del solito Messi nella ripresa, il Barcellona batte 3-0 il Levante, ribalta la sconfitta per 2-1 rimediata all'andata, e si qualifica ai quarti di finale di Coppa del Re per la nona stagione consecutiva. Ma ora i blaugrana rischiano di essere clamorosamente estromessi a tavolino dalla competizione. Sul passaggio del turno, infatti, pende il ricorso del Levante contro l'utilizzo del giovane Chumi nel match d'andata: a detta dei valenciani il giocatore, che aveva rimediato una squalifica per somma di ammonizioni con la squadra B, non avrebbe potuto scendere in campo perché squalificato. Sul caso la Federcalcio spagnola si esprimerà venerdì, giorno in cui è in programma anche il sorteggio dei quarti di finale.

Ousmane Dembelé - Barcellona-Levante Coppa del Re 2018-19Getty Images

La cronaca

Avvio lento del Barcellona, mentre il Levante si difende con ordine senza farsi schiacciare. Ma dopo una ventina di minuti di studio, i blaugrana accelerano e per la squadra di Paco Lopez sono dolori. Messi al 25' fa partire un siluro di sinistro deviato col tacco da Aitor Fernandez che con un pizzico di fortuna manda il pallone sul fondo a pochi centimetri dal palo. Al 27' ci prova anche Vidal di testa: pallone di poco alto. Il gol è nell'aria e al 30' arriva. Messi recupera palla sulla trequarti e serve Dembelé, Cabaco cerca di anticipare il francese in scivolata ma fa carambolare il pallone sull'attaccante: Aitor Fernandez beffato, pallone in rete e 1-0. Passa un minuto e la squadra di Valverde raddoppia: ancora Messi in profondità per Dembelé, che evita in dribbling Aitor Fernandez e calcia verso la porta, il pallone carambola sulla schiena del portiere e finisce in rete. Il Levante accusa il colpo e sparisce dal campo, ma Messi e Dembelé falliscono il colpo del definitivo ko e il risultato resta di 2-0. Discorso qualificazione ancora aperto.

Lionel Messi in Barcellona-Levante Coppa del Re 2018-19Getty Images

A mettere il punto esclamativo sulla partita e a blindare la qualificazione ci pensa il solito Messi. Al 53', servito da un perfetto assist dalla destra di Semedo, la Pulce controlla in corsa con il destro e trafigge Aitor Fernandez con un perfetto scavetto di sinistro. Il 3-0 toglie energie ed entusiasmo al Levante e la ripresa diventa poco più di una formalità per il Barcellona che al 73' sfiora il poker con un sinistro a incrociare di Dembelé che esce di un niente. Luis Suarez prova a sorprendere Aitor Fernandez con un pallonetto, ma il portiere del Levante si salva alzando in corner. L'ultimo guizzo della partita è del Levante: Boateng si avventa su un traversone basso di Doukoure e colpisce il palo pieno con una deviazione di punta da due passi. Finisce 3-0 e il Barcellona festeggia. In attesa di conoscere il verdetto della giustizia sportiva.

La statistica

49 - La rete segnata da Lionel Messi contro il Levante consente all'argentino di agguantare l'ungherese Laszlo Kubala al secondo posto della classifica cannonieri all time del Barcellona in Coppa del Re a quota 49. In testa alla graduatoria, con 64 reti, c'è Josep Samitier che indossò la maglia blaugrana dal 1919 al 1932 prima di passare al Real Madrid.

Il tabellino

Barcellona-Levante 3-0

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Murillo, Lenglet, Jordi Alba (74' Sergi Roberto); Rakitic, Arthur, Vidal; Dembelé (77' Denis Suarez), Messi, Coutinho (63' Luis Suarez). All.: Valverde.

Levante (3-4-1-2): Aitor Fernandez; Rober, Postigo (71' Jason), Cabaco; Coke, Campana (68' Doukoure), Prcic, Simon; Bardhi; Borja Mayoral (61' Dwamena), E. Boateng. All: Paco Lopez.

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez di Murcia.

Reti: 30', 31' Dembelé (B), 54' Messi (B).

Note - Recupero 1'+3'. Ammoniti Rakitic, Murillo (B), Postigo, Cabaco, Prcic (L).

A breve il report completo del match.