Sarà una finale di Coppa del Re tutta basca. E' l'Athletic Bilbao, infatti, a raggiungere la Real Sociedad nella finalissima che si disputerà il prossimo 18 aprile all'Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia. Primo tempo di studio, nella sfida di ritorno in Andalusia. Dopo il successo per 1-0 del San Mamés, l'Athletic si fa travolgere dal Granada, che segna coi colpi di testa di Carlos Fernandez e German Sanchez sui cross di Machis. Tuttavia, per i padroni di casa, all'82', arriva la doccia gelata col gol di Berchiche. E' 2-1 e non basta alla band di Martinez Penas. L'ultimo atto sarà un concentrato di orgoglio "Euskadi".

Il tabellino

GRANADA-ATHLETIC BILBAO 2-1 (2-2 on agg.: l'Athletic Bilbao passa per la regola dei gol in trasferta)

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier (86' Vico), Sanchez, Duarte, Neva; Gonalons, Herrera (61' Brice Eteki); Victor Diaz, Antonio Puertas, Machis; Carlos Fernandez. All.: Martinez Penas.

Athletic Bilbao (5-4-1): Unai Simon; Capa (59' Cordoba), Yeray Alvarez, Unai Nuñez, Iñigo Martínez, Berchiche; Raúl García, San José (79' Aduriz), Vesga, Muniain (92' Sancet); Iñaki Williams. All.: Garitano.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande di Alcalá de Henares.

Gol: 48' Carlos Fernandez (G), 76' German Sanchez (G), 82' Berchiche (A).

Assist: Machis (G, 1-0), Machis (G, 2-0), Vesga (A, 2-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Yeray Alvarez, German Sanchez, Vesga, Unai Simon.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

17' - DARWIN MACHIS! L'ex Udinese ci prova con un pericoloso tiro-cross mancino dalla fascia destra: la palla termina di poco a lato senza incontrare deviazioni.

23' - VICTOR DIAZ SFIORA L'AUTOGOL! Nel tentativo di salvare sul cross morbido Iñaki Williams, interviene di testa e impegna il proprio portiere Rui Silva ad una respinta d'istinto: Athletic Bilbao vicinissimo al vantaggio.

28' - SAN JOSE SMARCATO IN AREA DALLA SINISTRA DA BERCHICHE! Il centrocampista dell'Athletic, tutto solo, apre il piatto ma manda sull'esterno della rete.

29' - ANCORA ATHLETIC BILBAO! Iñaki Williams se ne va da campione sulla destra e mette al centro dove, dalle retrovie, arriva la conclusione di capitan Raul Garcia: palla, tuttavia, alta sopra la traversa.

45'+1 - IL GRANADA SFIORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa ben assestato da Herrera, che batte Unai Simon, ma non Iñaki Williams, che salva sulla linea.

48' - GOL DEL GRANADA CON CARLOS FERNANDEZ! Cross a giro, dalla sinistra, di Machis e colpo di testa imperioso del puntero di casa: palla angolata sul secondo palo con Unai Simon che si butta con eccessivo ritardo: 1-0, conti perfettamente riequilibrati!

57' - ANCORA GRANADA CON GERMAN SANCHEZ! Arriva dalle retrovie sul corner di Victor Diaz e conclude di prima, libero da marcature: palla che sbatte sui cartelloni pubblicitari.

76' - GOL DEL GRANADA CON GERMAN SANCHEZ! Il difensore andaluso incorna un perfetto cross dalla bandierina del solito Machis: Unai Simon ancora in netto ritardo sul tuffo: 2-0, ora sono gli andalusi a vedere la finale!

82' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON BERCHICHE! Liberato sulla sinistra da Vesga, il terzino numero 17 scatta sul filo del fuorigioco, si accentra e batte all'angolino più lontano Rui Silva: 2-1! Un gol importantissimo, che riporta in finale la formazione basca!

Il migliore

Machis. L'esterno offensivo venezuelano ex Udinese pennella due assist perfetti, dalla destra (prima su azione e poi dalla bandierina) per le incornate vincenti di Carlos Fernandez e German Sanchez, illudendo i sostenitori andalusi.

Il peggiore

Unai Simon. Prestazione davvero mediocre del portiere basco, che nel primo tempo pasticcia coi piedi su pressione di Carlos Fernandez, per poi tuffarsi in netto ritardo su entrambe le segnature avversarie nel corso della ripresa.

Il momento social

Quarta finale di Coppa del Re negli ultimi 11 anni per l'Athletic Bilbao.