I campioni in carica dicono addio alla Coppa del Re. Dopo una partita dalle mille emozioni e destinata ai tempi supplementari, il Valencia deve salutare uno dei principali obiettivi stagionali: fa festa un bel Granada, capace di agguantare la vittoria quando tutto sembrava portare la partita fino al 120'. Match a due volti: dopo un folle primo tempo, terminato 1-1 (Soldado in apertura, Rodrigo in chiusura) tra pali, reti annullate e tantissime occasioni create, nella ripresa subentra la paura di non voler uscire dalla competizione e le squadre perdono lucidità. Nel finale il Granada ha qualcosa in più degli avversari e torna a creare pericoli grazie soprattutto all'ingresso in campo di uno scatenato Machis. Decisivo l'intervento del Var su una mischia in area di rigore a un passo dai supplementari: braccio largo di Jaume Costa, Soldado non sbaglia e manda in estasi il Granada. Pochi minuti in campo per Alessandro Florenzi, entrato all'87'.

Il tabellino

GRANADA-VALENCIA 2-1 (primo tempo 1-1)

GRANADA (4-4-2): Aaron; Carlos Neva, Jesus Vallejo, German Sanchez, Foulquier; Puertas, Herrera, Gonalons (dall'86' Eteki), Vadillo (dal 46' Victor Diaz); Soldado, Carlos Fernández (dal 69' Machis). All. Penas

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Ferran Torres (dal 68' Guedes), Coquelin, Parejo, Carlos Soler; Maxi Gómez, Rodrigo Moreno (dall'87' Florenzi). All. Celades

Gol: Soldado (G), Rodrigo (V), Soldado (G)

Ammoniti: Gonalons (G), Soldado (G)

Granada-ValenciaGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

3’ GRANADA IN VANTAGGIO - Grandissimo gol di Soldado: sassata di destro sotto la traversa dal limite dell'area.

15’ ANNULLATO IL PAREGGIO VALENCIA - Grandissima palla di Dani Parejo per Rodrigo che non sbaglia da pochi passi. Ma il Var annulla la rete per fuorigioco.

17’ PALO DEL GRANADA - Bellissimo destro a giro di Foulquier dal limite dell'area: palo pieno.

30’ ALTRO PALO DEL GRANADA - Herrera calcia di sinistro dal limite dell'area di rigore, legno pieno! Ancora una clamorosa occasione.

40’ PAREGGIO DEL VALENCIA - Ancora Rodrigo: geniale palla dentro di Coquelin per l'attaccante che non può sbagliare.

92' CALCIO DI RIGORE PER IL GRANADA - L'arbitro viene richiamato dal Var per un fallo di mano di Costa nell'area di rigore del Valencia e assegna il penalty.

94' SOLDADO NON SBAGLIA IL RIGORE - Freddissimo l'attaccante dal dischetto: doppietta personale e Granada in semifinale.

Il migliore

Dimitri FOULQUIER - Pazzesca la partita del terzino del Granada. Nel primo tempo fa tutto lui: è decisivo in copertura e crea diversi pericoli alla difesa del Valencia con le sue sgroppate palla al piede. Devastante sulla corsia di destra. Cala un po' nella ripresa, ma torna in cattedra nel finale che decide la partita.

Il peggiore

Maxi GOMEZ - Partita anonima da parte di uno dei giocatori più talentuosi del Valencia. Nel primo tempo fallisce un paio di buone opportunità per mancanza di cattiveria, nella ripresa sparisce dalla partita. In un match da dentro o fuori ci si aspetta molto di più da uno come lui.