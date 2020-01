Griezmann evita la figuraccia al Barcellona, Real Madrid avanti con qualche brivido

Barcellona, che spavento a Ibiza!

Una doppietta nei minuti finali di Griezmann evita una figuraccia epocale al Barcellona. La squadra allenata da Quique Setien, opposta all'Ibiza nei sedicesimi di finale di Coppa del Re, vince 2-1 in rimonta ribaltando lo svantaggio iniziale nella parte finale di gara. Sono infatti i padroni di casa a passare in vantaggio a sorpresa al 9' quando, complice uno svarione del giovane Puig, Caballe trafigge Neto. I minuti passano, il Barça attacca ma il gol non arriva. Al 72' è una verticalizzazione di De Jong a propiziare l'1-1: palla dentro per Griezmann che insacca con un rasoterra di sinistro. Al 94' arriva il raddoppio dei catalani: Jordi Alba in profondità per il francese che trafigge nuovamente Parreno con un diagonale che si insacca nell'angolino basso.

Tris e un pizzico di fortuna: il Real va avanti

Qualificazione più agevole, anche se con qualche brivido e un pizzico di fortuna, per il Real Madrid. La squadra di Zidane, di scena sul campo dell'Unionistas de Salamanca, vince 3-1. Bale sblocca il risultato al 18' con un destro sporco, ma al 57' i Blancos subiscono il gol del pareggio dei padroni di casa, che militano nella Serie C spagnola: a firmarlo è Romero Morillo con un gran sinistro che si insacca sotto la traversa e non dà scampo ad Areola. Real di nuovo in vantaggio al 62' grazie a una sfortunata e goffa autorete di Gongora che, nel tentativo di rinviare, insacca nella propria porta. A siglare il definitivo tris ci pensa Brahim Diaz con un preciso diagonale di destro.

Al Valencia basta un gol di Maxi Gomez

Semaforo verde anche per il Valencia, prossimo avversario dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. La formazione allenata da Celades elimina il Logrones (anche in questo caso squadra di terza serie) grazie a un'incornata vincente di Maxi Gomez su cross perfetto dalla destra di Ferran Torres.