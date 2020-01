Il Barça travolge il Leganes e vola ai quarti: doppietta, assist e vittoria n° 500 per Messi

Il Barcellona travolge al Camp Nou il Leganes per 5-0 e approda ai quarti di finale di Copa del Rey. Blaugrana subito in vantaggio al 4' con Griezmann, quindi al 27' Lenglet centra il raddoppio. A questo punto si scatena il Messi show...

Nella ripresa doppietta della Pulce: al 59esimo (con dribbling su tre difensori e pallone in rete dopo un tiro dalla trequarti deviato) e a un minuto dal triplice fischio. Completa il festival del gol Arthur al 77'. Vittoria numero 500 per la leggenda Messi (autore stasera anche di un assist) con la maglia del Barcellona: in 710 partite e con 622 gol a referto.