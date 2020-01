Poker del Real a Saragozza, il Valencia approda ai quarti passando per i rigori

Alla Romareda di Saragozza il Real Madrid di Zidane dilaga staccando il pass per i quarti di finale di Coppa del Re. Al festival del gol si iscrivono Varane, Lucas Vazquez, Vinicius Junior e Benzema.

Il Valencia futuro avversario dell'Atalanta negli ottavi di Champions soffre ma la spunta ai rigori contro il Leonesa, squadra di Serie C spagnola già capace di eliminare l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Coppa del Re. Dopo lo zero a zero dei supplementari, i 'Che' non sbagliano dal dischetto facendo quattro su quattro, mentre tra i padroni di casa sono decisivi gli errori di Menudo e Sergio Benito.

Approda ai quarti anche il Villarreal, capace di superare 2-0 in trasferta il Rayo Vallecano. Entrambe le reti arrivano nel finale: Nino sblocca il risultato al 38', l'ex Arsenal Cazorla raddoppia due minuti più tardi.