È la notte del primo gol al Bernabeu di Martin Odegaard, il talento del Real Madrid che, in attesa di conquistare il popolo madrileno, lo castiga. È la notte di Alexander Isak, attaccante svedese con sangue eritreo che mostra lampi di onnipotenza calcistica. È la notte, soprattutto, dell'eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re per mano di una Real Sociedad bella e solida, che rischia solamente quando nel finale le gambe cedono e i Blancos tornano dai bassifondi per sfiorare l'incredibile 4-4. Ma il verdetto del Bernabeu è indiscutibile: partita perfetta da parte degli ospiti, che approfittano di un Real con la testa altrove per stupire tutti e portarsi avanti prima 0-3 e poi 1-4 grazie al talento di Odgaard, che non esulta dopo il gol dello 0-1, e di Isak. Nel finale viene fuori l'orgoglio dei campioni, che ritornano in vita grazie alle giocate di Vinicius Jr. e per poco non portato la partita ai supplementari. Altra vittima illustra in Coppa del Re, dopo le eliminazioni di Atletico Madrid e Valencia.

Il tabellino

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3-4 (primo tempo 0-1)

REAL MADRID (4-3-3): Areola; Nacho, Militao, Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, J. Rodriguez (dal 46' Modric); B. Diaz (dal 76' Rodrygo), Benzema, Vinicius. All. Zidane.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Januzaj (dal 46' Ander Berrenetxea), Isak (dal 70' Aihen Munoz), Oyarzabal. All. Berrenetxea.

Gol: Odegaard, Isak, Isak (RS), Marcelo (RM), Merino (RS), Rodrygo, Nacho (RM).

Ammoniti: Odegaard, Le Normand, Zubeldia (RS), Militao (RM).

Espulsi: Gorosabel (RS).

Odegaard in rete al Bernabeu in Real Madrid-Real Sociedad - Copa del ReyGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

22’ VANTAGGIO REAL SOCIEDAD - Isak calcia, Areola respinge e Odegaard segna! La deviazione impercettibile di Militao inganna il portiere, pallone sotto le gambe: non esulta il talento di proprietà dei Blancos.

39’ TRAVERSA DI SERGIO RAMOS - Cross di Valerde per il difensore che di testa colpisce in pieno il legno: segnalato fuorigioco, ma in realtà era Benzema il giocatore in offside.

45’ ISAK SI DIVORA IL RADDOPPIO - Pazzesca ancora occasione per la Real Sociedad. Difesa del Real Madrid completamente aperta, Isak non trova lo 0-2.

49' RADDOPPIO ANNULLATO A ISAK - Grandissima palla di Grandissima palla di Odeggard, ma la posizione di partenza è irregolare

54' ISAK RADDOPPIA - Grandissima girata al volo di sinistro, nulla da fare per Areola! Devastante azione di Ander Berrenetxea sulla sinistra, perfetta coordinazione dell'attaccante.

Real Madrid - Real SociedadGetty Images

56' TRIS DI ISAK - Sassata di destro dall'interno dell'area di rigore, incredibile al Bernabeu.

59' MARCELO PROVA A RIAPRIRLA - Orgoglio del Real Madrid: botta mancina sul primo palo, Remiro si fa sorprendere.

69' QUARTO GOL DELLA SOCIEDAD - Isak mette in mezzo per Merino, difesa del Real Madrid apertissima: gol impossibile da sbagliare.

82' GOL DEL REAL MADRID - Altra devastante azione di Vinicius, Rodrygo deve solo spingere in porta.

90'+3 NACHO ACCORCIA - Nacho colpisce di testa al termine di un'azione infinita nell'area di rigore della Real Sociedad.

Il momento social del match

Il migliore

Alexander ISAK - Due reti una più bella dell'altra, un paio di occasioni clamorose create e un gol annullato: partita dominante da parte dell'attaccante svedese ex Borussia Dortmund, che si prende la scena nella notte che sembrava destinata a Martin Odegaard. La difesa del Real di questa sera non è un avversario temibile, vero: ma il talento messo in mostra questa sera è di valore indiscutibile.

Il peggiore

Eder MILITAO - Un disastro. La difesa del Real Madrid è un colabrodo fin dai primi minuti di partita: il brasiliano e Sergio Ramos hanno la testa altrove. Il capitano prova a sopperire alle difficoltà con la solita cattiveria agonistica, l'ex Porto è un corpo totalmente assente. Il gol dell'1-4, con la difesa madrilena totalmente aperta su un'azione non irresistibile degli avversari, è l'emblema della serata.