Cavani-Di Maria: il PSG regola lo Strasburgo e vola agli ottavi

Missione compiuta per il PSG. La squadra della capitale fa il suo dovere e regola lo Strasburgo ai sedicesimi di Coupe de France, accedendo al turno successivo. Finisce 2-0 per i tre volte campioni in carica della competizione, con un gol tempo a firma Cavani-Di Maria. Tuchel se la cava senza patemi, lasciando Buffon in panchina e Mbappè addirittura fuori dai convocati. Unica nota dolente per i parigini è l'infortunio di Neymar. Il brasiliano appoggia malamente la caviglia destra ed è costretto al cambio intorno all'ora di gioco.

