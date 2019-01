Crisi senza fine per il Marsiglia di Rudi Garcia: OM eliminato in Coppa dall'Andrezieux

Sorpresa in Coppa di Francia: il Marsiglia è già fuori al quarto turno (32esimi di finale). La formazione di Rudi Garcia si arrende per 2-0 in casa dell'Andrezieux, matricola militante in quarta divisione francese. L'ex tecnico della Roma fa poco turnover, volendo subito partire con una vittoria, ma non basta l'attacco composto dal quartetto Thauvin-Payet-Ocampos-Germain. Nel primo tempo padroni di casa in vantaggio con il gol di Ngwabije dopo 17 minuti, poi a 8 dalla fine il clamoroso raddoppio di Florian Milla.

Avanza non senza sofferenze il Monaco di Henry, che batte di misura in trasferta il Canet Roussillon (5a divisione) grazie al gol dopo 2' di Sylla. Qualificato anche il Reims, vittorioso 2-0 sui Lens, e il Rennes che supera ai rigori il Brest dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.