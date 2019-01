PSG in ansia per Neymar: infortunio allo stesso piede lesionato a febbraio. Si teme un lungo stop

Psg in apprensione per Neymar. L'attaccante brasiliano è uscito in lacrime nel corso della ripresa del match vinto in Coppa di Francia contro lo Strasburgo. I primi accertamenti hanno evidenziato una ricaduta "della lesione al quinto metatarso" che l'ha costretto a operarsi un anno fa e terminare anzitempo la stagione. In un comunicato il club francese sottolinea che "tutte le opzioni terapeutiche devono essere considerate".

I francesi affronteranno tra tre settimane il Manchester United nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League e c'è il rischio concreto che non possa contare sul fuoriclasse carioca.

"Neymar è preoccupato perché si tratta dello stesso piede che si è infortunato nello scorso mese di febbraio, nella stessa zona", ha dichiarato il tecnico dei parigini Thomas Tuchel in conferenza stampa al termine della partita. Il tecnico tedesco se l'è presa per l'arbitraggio che non ha tutelato il campione brasiliano, non prendendo pesanti proveddimenti nei confronti di Anthony Gonçalves, reo di aver fatto il fallo ai danni di O'Ney: "L’arbitro non ha fischiato sulla prima situazione, poi sulla seconda e poi sulla terza”.