Dembele e Aouar premiata ditta: il Lione supera il Nizza col brivido (e il penalty dubbio al 93')

Un folle intervento di Dante (l'ex Bayern Monaco) avvenuto, forse, oltre la linea di fondo campo ha consentito al gioiellino del Lione Houssem Aouar di siglare il gol vittoria dal dischetto spedendo l'OL di Rudi Garcia ai quarti di finale di Coppa do Francia, dove affronterà l'Olympique Marsiglia il prossimo 12 febbraio.

In precedenza era stato il solito Dembele - controllo e diagonale implacabile sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Cornet - a portare in vantaggio il Lione all'Allianz Riviera; l'eurogol dell'ex Napoli Adam Ounas (aggancio di esterno sinistro, poderosa accelerazione e sinistro secco in buca d'angolo) aveva riequilibrato il punteggio prima del colpo di scena finale.