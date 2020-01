Il PSG avanza ai quarti, Lille eliminato dall'Épinal, squadra di quarta divisione!

2-0 del PSG contro il Pau agli ottavi di finale della Coppa di Francia: contro la formazione di terza divisione francese vanno a segno l'ex Roma Leandro Paredes e Pablo Sarabia dopo incursione sulla destra di Maurito Icardi; parigini ai quarti di finale come da pronostici. Di certo la banda Tuchel non troverà sulla sua strada il Lille.

Sì perchè la formazione di quarta divisione (!) del calcio francese del SAS Épinal ha estromesso la settima in classifica della Ligue con incredibile 2-1 allo Stade de la Colombière, contrassegnato dalla doppietta dell'attaccante ivoriano 22enne Jean-Philippe Krasso (Nazionale Under 20). Non è bastato al LOSC la rete iniziale del solito Loic Remy: la favola della squadra militante nel Championnat National 2 continua...