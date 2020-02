PSG esagerato: 6 gol al Digione e semifinale! In gol Thiago Silva, Icardi in panchina

Paris Saint-Germain esagerato nel quarto di finale secco di Coppa di Francia. La squadra di mister Tuchel ha infatti travolto 6-1 il malcapitato Digione al Parc des Sports Gaston-Gérard grazie alla doppietta di Sarabia, ai gol dell'ex Milan Thiago Silva e del solito Mbappè e alle due (!) autoreti di Lautoa e Coulibaly. Di Chouiar al 13' del primo tempo il gol del momentaneo 1-1. In serata è in programma un altro quarto di finale, quello tra Olympique Lione - avversario della Juventus in Champions League - e Olympique Marsiglia.

Seguono aggiornamenti...