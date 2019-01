Non basta Neymar, PSG eliminato dal Guingamp di Thuram junior al Parco dei Principi!

La vinceva da cinque anni di fila, è stato eliminato ai quarti di finale dal fanalino della Ligue 1 del Guingamp, per giunta in casa: serata a dir poco da dimenticare per il PSG di mister Tuchel, capitolato al Parco dei Principi nonostante il vantaggio iniziale autografato dal solito Neymar.

Partita rocambolesca nella capitale francese, perchè contraddistinta da ben tre (!) rigori concessi agli ospiti, di cui due trasformati e uno fallito dal figlio di Lillian Thuram, Marcos. Thuram junior che in seguito si è fatto perdonare, perché dopo il pareggio siglato dal dischetto dal compagno di squadra N'Gabakto, è stato proprio lui a mandare il Guingamp in Paradiso con il gol vittoria al 90esimo. Avanzano anche Monaco e Bordeaux che superano Rennes ai rigori e Le Havre 1-0.