Donnarumma e Strakosha decisivi: Milan-Lazio 0-0, si decide tutto al ritorno

Complessivamente meglio la Lazio, ma la cura Gattuso continua a produrre risultati nel Milan. Concedendo soltanto un paio di vere palle gol alla squadra che vanta il miglior attacco del campionato, la squadra rossonera riesce a rimanere imbattuta senza subire reti nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. In una gara giocata per lunghi tratti sotto ritmo, risultano decisive le parate di Donnarumma (su Immobile) e Strakosha (su Cutrone), con relativo clamoroso errore in ribattuta di Calhanoglu. Tutto ovviamente aperto e in bilico in vista del match di ritorno.

Lucas Leiva (Lazio) e Fabio Borini (AC Milan) Getty Images

LA CRONACA

La Lazio risulta più pericolosa nel corso della prima frazione. Nonostante i ritmi complessivamente bassi, Immobile e Anderson, davanti, svariano di continuo, creando qualche problemino alla pur attenta difesa rossonera. Donnarumma deve bloccare i tentativi dello stesso Immobile e di Milinkovic da fuori, mentre Leiva per poco non trova il colpo di testa giusto. Dalle parti di Strakosha, invece, nessun pericolo nel corso dei primi 45 minuti.

Nella ripresa Gattuso prova a scuotere il Milan, apparso troppo molle nel primo tempo, inserendo Calhanoglu per Locatelli. Ma la grande occasione per sbloccare il match arriva al 62' sulla testa di Immobile: cross stupendo di Lukaku e autentico miracolo in controtempo di Donnarumma, a blindare la porta del Milan. Inzaghi allora inserisce Luis Alberto e la Lazio cambia passo. Due volte Milinkovic sbaglia la scelta finale a pochi passi da Donnarumma. Ma al 77' il neo entrato Cutrone va vicinissimo al vantaggio rossonero: cross di Suso, colpo di testa dell'attaccante e grande intervento di Strakosha. Sulla ribattuta, tutto solo, Calhanoglu mette alto. Ultima emozioni di un match che si spegne senza reti. Tutto rinviato al match di ritorno.

Ignazio Abate (AC Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) Getty Images

IL MIGLIORE

Gianluigi DONNARUMMA - Attento sulle bordate da fuori di Immobile e Milinkovic-Savic nel primo tempo. Nel secondo con una prodezza nega il gol a Immobile. Determinante.

IL PEGGIORE

Hakan CALHANOGLU - Per uno con le sue doti tecniche, quello nella ripresa é un errore inaccettabile. Si divora un gol fatto. Non sa nemmeno lui come.

LA STATISTICA CHIAVE

Questo é solo il terzo match stagionale in tutte le competizioni in cui la Lazio non segna, dopo quelli in campionato con SPAL e Inter.

IL TABELLINO di Milan-Lazio 0-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Borini; Kessie, Biglia, Locatelli (Dal 57' Calhanoglu); Suso, Kalinic (Dal 83' Silva), Bonaventura (Dal 71' Cutrone). All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo (Dal 77' Nani), Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson (Dal 63' Luis Alberto), Immobile (Dall'83' Lulic). All. Inzaghi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol:

Ammoniti: Borini, Radu

