La Juventus doma il Torino e va in semifinale: 2-0, decidono Douglas Costa e Mandzukic

Limitare l'analisi di Juventus-Torino, quarto di finale di Coppa Italia 2017/18, all'episodio contestato da Mihajlovic e da tutta la squadra granata, ma rivisto (con il richiamo del VAR) da Doveri, in occasione del 2-0 di Mandzukic sarebbe riduttivo. Riduttivo per la prestazione della Juventus, che ha annichilito un irriconoscibile Torino, sempre troppo nervoso quando deve affrontare la Juventus in un derby. Bianconeri dominanti per 90 minuti e spaventati soltanto in occasione del palo di Niang (sull'1-0) al 18'. Un'altra semifinale conquistata meritatamente dalla formazione di Allegri, che pare non placare mai la "fame" che la porta a vincere da sei anni a questa parte. Granata che, pur con l'attenuante delle pesantissime assenza di Belotti e Ljajic, non hanno giocato una partita all'altezza della loro gloriosa storia.

LA CRONACA

La Juventus gioca un ottimo primo tempo nel derby di Coppa. I bianconeri dominano, con ritmo e voglia, un Toro spento, attaccano per tutta la prima frazione, sbloccano la gara al 16’ con un mancino stupendo di Douglas Costa e vanno più volte vicini al raddoppio con Dybala, fermato da Milinkovic-Savic, e Pjanic. Il Torino, nel primo tempo, crea solo un’occasione, subito dopo la rete della Juventus: Niang, però, in un revival di Barcellona-Milan 4-0 del 2013, centra il palo esterno con un sinistro angolato.

Douglas Costa Juventus TorinoLaPresse

Nella ripresa il Torino non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. La Juventus spinge ancora, sfiora il gol con Mandzukic e Matuidi e trova il raddoppio al 67’ proprio con l’attaccante croato. Nell’occasione Doveri ha rivisto l’azione dopo il richiamo del VAR e le vibranti proteste del Torino per il contrasto (giudicato regolare) con cui Khedira aveva rubato palla ad Acquah. Mihajlovic, che ha protestato entrando in campo, è stato allontanato dallo stesso Doveri. Nel finale gestione bianconera e 3-0 sfiorato con Higuain. Juventus in semifinale, Torino eliminato.

LA STATISTICA CHIAVE

Quarta semifinale consecutiva della Juventus, che ha vinto le precedenti tre edizioni della competizione.

IL MIGLIORE

DOUGLAS COSTA – Mancino potente e sontuoso per l’1-0 bianconero. È in serata e lo fa capire. Dribbling, idee, spunti. Pericolo costante.

IL PEGGIORE

Nicolas BURDISSO – Dorme nel primo tempo. Mandzukic e Dybala lo irridono più volte. Ammonito per un fallo evitabile. Male, male.

IL TWEET

IL TABELLINO di Juventus-Torino 2-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Sturaro (Dal 46’ Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio (Dal 60’ Khedira), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic (Dal 77’ Higuain), Dybala. All. Allegri

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Acquah (Dall’81’ Obi), Rincon, Baselli (Dall’81’ Boyè); Falque, Niang (Dall’81 De Luca); Berenguer. All. Mihajlovic

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 16’ Douglas Costa (J), 67’ Mandzukic (J)

Ammoniti: Burdisso, Rugani