Lazio e Fiorentina, rifinitura per per prepararsi alla sfida

Insieme al Milan, che è in punizione, anche Lazio e Fiorentina hanno afcfrontato il Natale all'insegna del lavoro sul campo. Non si può perdere tempo, perché martedì 26 dicembre è in programma la prima sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in cui si affronteramnno all'Olimpico di Roma proprio biancocelesti e viola.

Sia la Lazio, sia la Fiorentina è scesa sul terreno di gioco per la rifinitura in vista del fischio d'inizio di Santo Stefano, alle 21. Entrambe le formazioni si erano allenate anche alla Vigilia.