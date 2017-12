Le pagelle di Milan-Inter 1-0: Suso e Cutrone decisivi, João Mario irritante

Milan

Antonio DONNARUMMA 6,5 - Ebbene sì: anche lui è un portiere vero. Sfortunato più che colpevole su Perisic, si riscatta in pieno in uscita ma soprattutto su João Mario. Con tanti saluti alle ironie del pre-partita.

Ignazio ABATE 6 - Tiene la posizione, non superando praticamente mai la metà campo. Se la cava comunque bene in marcatura, prima di dare forfait (dal 53' Davide CALABRIA 6 - Entra in campo con personalità in un momento delicatissimo di una gara delicatissima. Più propositivo di Abate, va però in difficoltà sui palloni che spiovono in area)

Leonardo BONUCCI 6 - Inizialmente conferma per l'ennesima volta di vivere un'annata complicatissima: troppi gli errori in disimpegno che rischiano di costare carissimi. Per fortuna del Milan si riprende, tenendo nella fase decisiva.

Alessio ROMAGNOLI 7 - Con Icardi e compagnia non può mai sentirsi tranquillo, ma ha il merito di non commettere errori. Sicuro e autore di buone chiusure per tutti i 120 minuti.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 - Insidiato da Cancelo e Candreva, qualche problema ce l'ha. Lento nel ripartire, scarsamente utile alla manovra, poco preciso al cross.

Franck KESSIÉ 7 - Finalmente vivo, vivace, voglioso. Sia quando si propone palla al piede che quando s'inserisce. Funziona la catena di destra con Suso. Questo è il Kessié che aveva stupito a Bergamo.

Lucas BIGLIA 6,5 - In affanno per un tempo intero, senza mai trovare la posizione giusta. Migliora sensibilmente dopo l'intervallo, trovando finalmente stabilità e proteggendo bene la difesa.

Manuel LOCATELLI 5 - Molto male. Inizia come peggio non potrebbe: facendosi ammonire per simulazione. E prosegue peggio, tra ingenuità e tanti palloni pericolosi regalati all'Inter (dal 73' Hakan ÇALHANOGLU 6 - Buon ingresso in campo. Si posiziona a sinistra e quando prende palla crea spesso scompiglio nell'area nerazzurra)

SUSO 7 - Sembra sempre un po' scontato, con quel movimento a rientrare sul sinistro, ma molti pericoli nascono proprio dalle sue iniziative. Decisivo, dopo aver colpito una traversa, con l'assist vincente per Cutrone.

Nikola KALINIC 5 - Sul suo spirito di sacrificio si può dire ben poco. Su tutto il resto, non ci siamo proprio. Si muove, lavora di sponda, ma viene ben contenuto dai due centrali e non può mai rendersi pericoloso (dal 75' Patrick CUTRONE 7 - L'uomo decisivo. Il gioiellino del vivaio che diventa protagonista con la sua verve giovanile e con un gol che vale una semifinale. Ricorderà questa serata a lungo)

Giacomo BONAVENTURA 6 - Sue due delle migliori occasioni del Milan, non sfruttate. Partecipa bene alla manovra, ma anche da parte sua le palle gettate al vento non mancano.

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Per una volta, lui che è un cultore di grinta e spirito, ha risposte anche tecniche dai propri giocatori. L'inserimento di Cutrone lo premia.

Suso contro Nagatomo in Milan-InterGetty Images

Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Bravo su Suso, meno quando smanaccia un pallone che Bonaventura non riesce a ribadire in rete. Non ha colpe quando Cutrone lo supera.

João CANCELO 6 - Buon impatto, sia difensivamente che offensivamente, con tanto di lob elegante su Bonaventura. Non è continuo lungo i 120 minuti, ma offre una bella risposta alle critiche e alle voci di addio.

Andrea RANOCCHIA 6 - Non fa rimpiangere l'assenza di Miranda, facendosi sempre trovare pronto quando c'è bisogno di lui, ma ha la pecca di tenere in gioco Cutrone.

Milan SKRINIAR 5,5 - Gioca di fisico e rimbalza costantemente Kalinic. Ma si fa ammonire per un intervento scomposto sul croato e si perde Cutrone nell'azione del gol.

Yuto NAGATOMO 6 - Il Milan attacca per gran parte della gara da lì, dalla sua zona, con Suso e Kessié: normale che il giapponese fatichi. Però, va detto, senza crollare dal punto di vista individuale.

Roberto GAGLIARDINI 6 - Gran primo tempo, tra un ottimo controllo del campo e alcuni lanci precisi di prima intenzione. Cala nella ripresa, fino al cambio (dal 75' Marcelo BROZOVIC 5,5 - Prezioso il tocco filtrante che manda in porta Perisic. Non trova però continuità e non incide nel concitato finale)

Matias VECINO 5,5 - Partecipa anche lui alla sagra degli errori che per tutta la gara si vedono a centrocampo, anche se imbuca Icardi nell'azione sprecata da João Mario.

Antonio CANDREVA 5 - Sottotono e poco efficace sulla destra. Dal suo piede partono pochi palloni invitanti per gli attaccanti. A pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari ha l'occasione giusta, ma Donnarumma gli dice di no.

João MARIO 4,5 - Impalpabile per quasi tutta la gara. E quando ha la grande chance di prendersi il proscenio, esalta Donnarumma. Aveva l'opportunità di stupire, ma l'ha fallita (dal 67' Borja VALERO 6 - Si piazza sulla trequarti, salvo spostarsi subito a centrocampo. Buona presenza davanti all'area nerazzurra)

Ivan PERISIC 5,5 - Spento e senza gli spunti che ne hanno contraddistinto la prima parte di stagione. Punito dalla tecnologia, nel finale dei 90 minuti si divora il possibile vantaggio.

Mauro ICARDI 5,5 - Nel primo tempo regolamentare tocca appena 4 palloni: lo specchio della sua serata difficile. Mal servito dai compagni, riesce comunque a mettere João Mario davanti a Donnarumma.

All. Luciano SPALLETTI 5,5 - Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Scricchiolii poco simpatici dopo un grande avvio di stagione. Poco da fare: se Perisic e Icardi non girano, sull'Inter cala il buio.