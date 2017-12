Milan-Inter è il derby della paura: la Coppa Italia per allontanare la crisi

Allo stadio Giuseppe Meazza Milan e Inter sono pronte ad accendere i riflettori sul derby della Madonnina in un insolito 27 dicembre. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia ed entrambe le squadre sono reduci da un momento delicato.

Qui Inter

In campionato i punti di distacco sono ben 16, ma l'Inter sta attraversando un periodo di flessione, pagato con le due sconfitte contro Udinese e Sassuolo. Da imbattuta a battuta due volte in una settimana, la formazione di Spalletti si è scoperta vulnerabile e prevedibile: i nerazzurri non possono prescindere dai loro uomini chiave, Icardi e Perisic, dato che il centrocampo non produce gol, e sono schiavi di una coperta corta che ha inevitabilmente presentato il conto. La condizione fisica deve essere sempre al massimo quando una rosa è priva di alternative valide.

Video - Spalletti: "Affrontate due squadre in forma che hanno capitalizzato i nostri errori" 01:55

Qui Milan

Se l'Inter non sta bene, il Milan sta senza dubbio peggio. Il cambio di allenatore non ha sortito effetto e Gattuso ha raccolto i cocci lasciati da Montella, ma ancor prima da una dirigenza fin qui abile solo a parole. I rossoneri stanno vedendo sfumare tutti gli obiettivi possibili in Serie A e puntano sulle Coppe per risollevarsi: l'Europa League può portare in Champions League – progetto ambizioso che si potrà concretizzare solo a lungo termine – mentre la Coppa Italia è una scorciatoia immediata che può garantire almeno un trofeo e l'accesso all'Europa League del prossimo anno.

Video - Gattuso: "I vaffa... me li merito più io che la mia squadra. Non darò mai le dimissioni" 01:57

Le parole di Spalletti

" Nel derby vale la teoria del chi gioca meglio vince, bisogna sapersi trovare nella situazione giusta ed approfittarne. Mi aspetto un segnale per come conosco i ragazzi, so che sanno prendersi le responsabilità che chiedo loro "

Le parole di Gattuso

" Proveremo a vincere il derby. Vale una finale di Coppa del Mondo per noi. Nessuno si aspettava un momento con tutte queste difficoltà. Questa partita ci può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati "

Gennaro Gattuso - 2017LaPresse

L'ultimo precedente: c'era Gattuso

Mercoledì alle ore 20.45 si disputerà un derby di Milano ai quarti di finale di Coppa Italia 18 anni dopo l'ultima volta. Era il 12 gennaio del 2000 e l'Inter s'impose sul Milan per 3 reti a 2 con le reti nerazzurre di Vieri, Mutu e Seedorf. Di Shevchenko i gol dei momentanei pareggi rossoneri. Anche in quell'occasione il club dell'ex patron Berlusconi giocava in casa. Gattuso, alla sua prima stracittadina da allenatore, era presente in panchina anche in quella partita: era la sua prima stagione da calciatore del Diavolo.

I convocati del Milan

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

Attaccanti: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

Suso, AC Milan, Serie A 2017-18Getty Images

I convocati dell'Inter

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli

Difensori: Dalbert, Joao Cancelo, Lombardoni, Nagatomo, Ranocchia, Santon, Skriniar

Centrocampisti: Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Joao Mario, Vecino

Attaccanti: Candreva, Eder, Icardi, Karamoh, Perisic, Pinamonti

Inter - Milan - Icardi - 2017Getty Images

Le probabili formazioni

Nel Milan rientrano Romagnoli e soprattutto Suso, un elemento fondamentale per dare imprevedibilità all'attacco. Donnarumma ha un problema all'inguine, ma dovrebbe stringere i denti. Spalletti potrebbe, invece, premiare Padelli dopo i rigori con il Pordenone mentre il dubbio principale è sulla trequarti, dove Borja Valero si gioca una maglia da titolare con Joao Mario. Torna Vecino, fuori D'Ambrosio e Miranda per infortunio: il difensore italiano ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, il brasiliano una lesione di primo grado al soleo della gamba destra.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura

Inter (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi