Splendida impresa dell'Atalanta che batte 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e conquista il pass per la finalissima del 15 maggio all'Olimpico dove affronterà la Lazio. Colpita a freddo da Muriel, la Dea pareggia con un rigore di Ilicic e trova il definitivo vantaggio nella ripresa con Gomez su clamoroso errore di Lafont. Passaggio del turno meritato per i nerazzurri di Gasperini, i viola di Montella si illudono ma devono arrendersi.

La cronaca

Atalanta in tilt in avvio e la Fiorentina passa in vantaggio al 3': Chiesa in profondità per Muriel che si infila tra Masiello e Djimsiti, si presenta a tu per tu con Gollini e lo batte con un sinistro rasoterra. Chiesa e Veretout sfiorano il raddoppio, i nerazzurri sono in confusione ma a riportarli in partita ci pensa Gomez che conquista un rigore per un intervento ingenuo in piena area ai suoi danni da parte di Ceccherini. La partita cambia e ora è l'Atalanta a cercare con maggiore insistenza il raddoppio: ci prova ancora Gosens al 38', ma la sua incornata da distanza ravvicinata non centra lo specchio della porta.

Luis Muriel e Josip Ilicic - Atalanta-Fiorentina Coppa Italia 2018-19Getty Images

Avvio di ripresa palpitante. Al 47', su invenzione di Muriel, Benassi calcia col sinistro ma trova la grande opposizione di Gollini che respinge in uscita. La risposta dell'Atalanta è affidata al destro di Gomez al 50': Lafont dice no. Il duello tra l'argentino e il portiere viola si ripete al 69': destro senza troppe pretese dal limite dell'area, Lafont si accartoccia, non trattiene e manda incredibilmente il pallone a infilarsi nell'angolino. Rabbiosa la reazione della Fiorentina, ma l'Atalanta non concede spazi. Anzi, è Zapata all'87' a sprecare il pallone del 3-1 a tu per tu con Lafont. Calvarese dice che può bastare dopo 4 minuti di recupero e a Bergamo la festa della Dea può iniziare.

La festa dei giocatori dell'Atalanta - Atalanta-Fiorentina Coppa Italia 2018-19Getty Images

La statistica

22 - Stagione entusiasmante per Josip Ilicic, per intensità, qualità e numeri. Lo sloveno ha messo lo zampino in 22 reti stagionali dell'Atalanta in tutte le competizioni con 12 gol e 10 assist.

Il tweet

Il migliore

Pierluigi GOLLINI - In avvio evita il tracollo opponendosi a un destro a botta sicura di Veretout, a inizio ripresa si ripete respingendo un sinistro ravvicinato di Benassi. Sicuro anche nelle uscite, gran partita.

Il peggiore

Alban-Marc LAFONT - Buona partita fino alla papera che regala il 2-1 alla Fiorentina, un errore troppo pesante che non può non influire sul suo giudizio.

La dichiarazione

Berat DJIMSITI: "Noi giochiamo sempre per vincere, contro tutti. L'Atalanta è così. Tantissime volte abbiamo ribaltato le partite, siamo forti e ci crediamo. E davanti a noi ci sono tanti obiettivi".

Il tabellino

Atalanta-Fiorentina 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler (58' Pasalic), Gosens (92' Pessina); Gomez, Ilicic (85' Mancini); Zapata. All.: Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi (79' Simeone), Veretout, Gerson (65' Dabo); Chiesa, Muriel, Mirallas (88' Edimilson Fernandes). All.: Montella.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Reti: 3' Muriel (F), 14' rig. Ilicic (F), 69' Gomez (A).

Note - Recupero 1'+4'. Ammoniti Gosens (A), Ceccherini, Pezzella (F).