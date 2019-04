Caldara confermato al centro della difesa: Gattuso vara il 3-4-3 contro la Lazio

Tutto confermato. Per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, il Milan scenderà in campo con il 3-4-3. Un modulo a sorpresa per Gennaro Gattuso che studia questo sistema di gioco che potrà tornare utile per il finale di stagione. La vera sorpresa è quella di Mattia Caldara che torna in campo a 7 mesi dall’ultima volta: i 90 minuti contro i lussemburghesi del Dudelange alla prima giornata della fase a gironi di Europa League.

L’ex Atalanta sarà al centro della difesa a 3, con ai suoi fianchi Musacchio e capitan Romagnoli. Poi il centrocampo a 4 con Calabria e Laxalt sugli esterni, anche per non essere in inferiorità numerica considerando il centrocampo a 5 della Lazio.

Probabile formazione

Il Milan riparte dallo 0-0 dell’andata all’Olimpico e l’accesso alla finale sarebbe troppo importante per dare continuità di rendimento almeno in questa coppa dopo la finale dello scorso anno. Poi, con la Juventus, si può finalmente sognare...