Coppa Italia: svelato il tabellone edizione 2019/20, possibile Juve-Roma ai quarti

In attesa del sorteggio della Serie A, si delinea ufficialmente la prossima Coppa Italia. L'edizione 2019/20 partirà il prossimo 4 agosto con le squadre di Serie C e D e rimette in palio il trofeo vinto nella passata stagione dalla Lazio in finale contro l'Atalanta.

Come nei tabelloni tennistici però è stato già tutto delineato nel sorteggio odierno, con ogni squadra che conosce già quindi il proprio percorso dal primo match fino all'eventuale finale di Roma, il 13 maggio 2020, allo stadio Olimpico.

La Lazio di Simone Inzaghi solleva la Coppa Italia 2019Getty Images

Le big dagli ottavi

Come ogni anno le migliori 8 squadre dell'ultimo campionato partiranno dagli ottavi di finale: per loro oggi è stato soprattutto interessante conoscere l'avversaria dell'ipotetico quarto di finale. Evitati fino all'atto finale i derby di Milano e Roma (mentre quello di Torino potrebbe essere possibile solo in semifinale).

Al netto di sorprese gli eventuali accoppiamenti dei quarti sarebbero dunque: Napoli-Lazio, Atalanta-Inter, Milan-Torino e Roma-Juventus, con le semifinali da comporre seguendo questo ordine.

Qui sotto, turno per turno, vi proponiamo tutti gli accoppiamenti a partire dal primo turno fino agli ottavi di finale.

1° Turno (4 agosto 2019)

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Fanfulla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Lanusei

2° turno (11 agosto 2019)

Perugia-Triestina/Cavese (1)

Spezia-Pro Vercelli/Matelica (2)

Cremonese-Francavilla/Novara (3)

Empoli-Reggina/Vicenza (4)

Pescara-Siena/Mantova (5)

Benevento-Monza/Alessandria (6)

Livorno-Carpi (7)

Cittadella-Padova (8)

Chievo-Ravenna/Sanremese (9)

Crotone-Arezzo/Turris (10)

Pordenone-FeralpiSalò/Adriese (11)

Salernitana-Catanzaro/Casertana (12)

Juve Stabia-Imolese/Sambenedettese (13)

Ascoli-Pro Vercelli/Rende (14)

Trapani-Piacenza/Viterbese (15)

Venezia-Catania/Fanfulla (16)

Frosinone-Carrarese/Fermana (17)

Cosenza-Monopoli/Ponsacco (18)

Virtus Entella-Sudtirol/Fasano (19)

Pisa-Potenza/Lanusei (20)

3° turno (18 agosto 2019)

Brescia-Vincente 1 (21)

Sassuolo-Vincente 2 (22)

Verona-Vincente 3 (23)

Vincente 4 – Vincente 5 (24)

Fiorentina – Vincente 6 (25)

Vincente 7-Vincente 8 (26)

Cagliari-Vincente 9 (27)

Sampdoria-Vincente 10 (28)

Spal-Vincente 11 (29)

Lecce-Vincente 12 (30)

Genoa-Vincente 13 (31)

Vincente 14-Vincente 15 (32)

Parma-Vincente 16 (33)

Vincente 17-Vincente 18 (34)

Udinese-Vincente 19 (35)

Bologna-Vincente 20 (36)

4° turno (4 dicembre 2019)

Vincente 21-Vincente 22 (37)

Vincente 23-Vincente 24 (38)

Vincente 25-Vincente 26 (39)

Vincente 27-Vincente 28 (40)

Vincente 29-Vincente 30 (41)

Vincente 31-Vincente 32 (42)

Vincente 33-Vincente 34 (43)

Vincente 35-Vincente 36 (44)

Ottavi di finale (15-22 gennaio)