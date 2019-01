Doppietta di Cutrone, miracoli di Reina: Milan ai quarti, Sampdoria ko ai supplementari

Dall’inferno al Paradiso, o viceversa, visto che si tratta pur sempre del Diavolo. Dopo 90 minuti altalenanti e avari di gol con la Sampdoria, i rossoneri vengono relegati alle corde dalla Sampdoria e tenuti a galla dai miracoli in serie di San” Pepe Reina; nel momento di massima pressione avversaria, esce il subentrato Patrick Cutrone sfodera due colpi da attaccante di razza per matare definitivamente la formazione blucerchiata. Tra le buone notizie della serata rossonera l’impatto decisivo di Conti nella partita (assist per lo 0-1) e la buona prova del debuttante Paquetà.

I momenti chiave di Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s.

Minuto 25: OCCASIONE SAMPDORIA! Reina respinge in qualche modo il tiro-cross di Quagliarella, poi Zapata ci mette il fisico su CAPRARI (protesta la Samp che voleva il penalty!).

Minuto 42: HIGUAIN! Addomestica in qualche modo il filtrante pazzesco di KESSIE poi lascia partire un diagonale fuori di un soffio!

Minuto 44: CASTILLEJO! Manda incredibilmente a lato il colpo di testa su cross perfetto di ABATE!

Minuto 73: PAQUETAA! Sinistro violento che esce di poco: che proprietà di calcio per il brasiliano!

Minuto 78: QUAGLIARELLA! Bordata sull'esterno della rete!!! CHE RISCHIO PER IL MILAN! Assist di Caprari...

Minuto 80: SAPONARA! Diagonale che esce di un nonnulla su scarico di Quagliarella!

Minuto 85: REINA! SALVA TUTTO!!! Uscita perfetta su conclusione di SAPONARA, tutto solo!

Minuto 99: ANCORA REINA!! Su Ekdal e Kownacki!!! Un uomo solo contro tutti!!!! SOLO SAMP ORA!

Minuto 102: GOL! GOL DI CUTRONE! Grandissima spaccata di sinistro su cross di Andrea CONTI! La impatta col piattone mancino!! 1-0 MILAN! Ma che bello il cross a rientrare di Conti!

Minuto 108: REINA! ANCORA MIRACOLOSO! Su sinistro furtivo di Kownacki!!! Che riflesso pazzesco!!!

Minuto 109: GOL DI CUTRONE!! PALLONETTO AL VOLO su assist di Calhanoglu! 0-2! Malissimo Rafael

La statistica chiave

321 - Patrick Cutrone non segnava in trasferta dalla gara con la Roma del 25 febbraio 2018. Esattamente 321 giorni.

Il tweet della partita

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael, Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Ekdal, Praet, Linetty (21’ Jankto); Ramirez; Caprari (90’ Defrel), Quagliarella (95’ Kownacki)

Milan (4-3-3): Reina, Abate (99’ Conti), Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (85’ Borini); Castillejo (91’ Cutrone), Higuain (112’ Laxalt), Calhanoglu

Arbitro: Pasqua

Gol: 102’, 108’ Cutrone

Ammoniti: Praet, Ramirez; Rodriguez, Kessie