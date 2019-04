11 giorni dopo il controverso match di campionato di cui tanto si è parlato, più per motivi extracalcistici che per quanto accaduto durante i 90 minuti, la Lazio si prende una rivincita con i fiocchi: la formazione di Inzaghi passa per 1-0 sullo stesso campo in cui era stata punita da Kessié e, dopo lo 0-0 della semifinale d'andata, approda alla finalissima di Coppa Italia per la terza volta nelle ultime 5 edizioni. Un successo meritatissimo contro un avversario pericoloso due volte in 90 minuti: nel primo tempo con Calabria, nel secondo con una rete annullata a Cutrone. Tante, invece, le palle gol sfornate da Immobile e compagni: il migliore tra i rossoneri è Reina, ed è tutto dire. Decisivo il Tucu Correa, preferito da Inzaghi a Caicedo all'interno del ballottaggio che caratterizza ogni vigilia biancoceleste: mossa decisiva, con il senno di poi. La Lazio proverà ora a mettersi in bacheca la settima Coppa Italia della propria storia, ma dovrà superare un ultimo avversario: il 15 maggio, nel “suo” Olimpico, si troverà di fronte una tra Atalanta e Fiorentina. Partendo obbligatoriamente con il pronostico dalla propria parte.

La cronaca della partita

Gattuso punta sul 3-4-3 e schiera Caldara al centro della difesa; Inzaghi risponde affiancando Correa e non Caicedo a Immobile. Match prudente, senza troppe emozioni, dominato dalla paura di perdere più che dalla voglia di vincere. La Lazio deve fare quasi subito a meno di Milinkovic-Savic, vittima di problemi a un ginocchio e a una caviglia: dentro Parolo. La prima palla gol vera arriva al 28': Calabria calcia col sinistro, ma Strakosha devia alla grande in angolo. Lo stesso Calabria è costretto al cambio pochi minuti dopo, sempre per infortunio: in campo Conti. Prima dell'intervallo è la Lazio ad avere due occasioni enormi per passare: Bastos manca lo 0-1 da posizione vantaggiosa, poi Reina chiude la porta a Correa, liberato davanti alla porta da Immobile.

Correa - Milan-Lazio - Coppa Italia 2019Getty Images

Nella ripresa il copione non cambia: a prendere il possesso totale del campo è la Lazio, che sfiora il vantaggio con Lucas Leiva (vola Reina), ancora Bastos (colpo di testa largo di pochissimo) e Correa (ancora bravo Reina). Dai e ridai, il gol arriva al 54': contropiede micidiale di Immobile, che tocca per il Tucu, bravo a superare Reina in uscita. Gattuso si gioca la carta Cutrone, che a un quarto d'ora dal termine si vede annullare l'1-1 di testa per fuorigioco. Rimarrà l'ultimo brivido nell'area di Strakosha. Anzi, è la Lazio a sfiorare il raddoppio, mancandolo per due volte con Immobile. Finisce 0-1: i biancocelesti, con pieno merito, sono in finale di Coppa Italia.

La statistica chiave

Piatek completamente fuori dalla partita: l'ex centravanti polacco ha toccato un solo pallone nell'area avversaria, spedendolo fuori di testa. Non gli era mai accaduto da quando veste la maglia del Milan.

Il tweet

Il migliore in campo

Correa. Non inizia particolarmente bene, sbagliando più di una scelta offensiva, ma poi carbura in maniera inesorabile: mette a soqquadro la difesa rossonera, sfiora il gol in un paio di occasioni e alla fine lo trova.

Il peggiore in campo

Suso. Molle, senza idee, pasticcione. La finta a rientrare sul sinistro non porta a nulla. Si nota quasi solo per l'assist per il gol annullato a Cutrone, in una serata altamente negativa.

La dichiarazione

Gennaro Gattuso: "Dobbiamo avere la lucidità di capire quello che non sta funzionando. Ci assumiamo le responsabilità, abbiamo fatto una figuraccia. Dobbiamo avere la forza di venirne fuori nell'ultimo mese di campionato".

Il tabellino

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria (40' Conti), Kessié, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (58' Çalhanoglu). All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic (15' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85' Badelj), Lulic; Correa (74' Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo

Gol: 58' Correa

Ammoniti: Luiz Felipe, Musacchio, Caicedo, Bakayo

Note: -