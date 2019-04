Gasperini: "Traguardo fantastico"; Gomez: "Vogliamo tutta Bergamo a Roma"

L'Atalanta centra un traguardo storico e si gode la conquista di un posto in finale di Coppa Italia, all'Olimpico contro la Lazio il prossimo 15 maggio. Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez sono raggianti ai microfoni di Rai Sport.

Gasperini: "Ci giocheremo qualcosa di straordinario"

" Una bellissima serata, arriviamo a un traguardo fantastico. Poi ovviamente vorremo vincere la finale con la Lazio all’Olimpico. Abbiamo faticato contro una Fiorentina che ci ha tenuto testa per tutti i 90 minuti. Qualcuno dei nostri ha pagato la partita durissima col Napoli, prima di iniziare la partita di stasera non si poteva tanto dire, ora invece è tempo degli elogi: sono comunque riusciti a dare il massimo "

" I primi 15'? La famosa ‘via di mezzo’, il gol è stato preso a difesa schierata. Poi abbiamo preso coraggio e giocato come sempre, abbiamo costruito con continuità e mai ci siamo accontentati del pareggio. Siamo concentrati ora sulla gara di Udine, ci giocheremo qualcosa di straordinario mai raggiunto prima dal club. Bergamo è entusiasta, già arrivare in Europa per il terzo anno di fila sarà fantastico. Manca un mese, molta carne al fuoco. Era una partita delicatissima, vicinissima alla trasferta di Napoli. Eravamo un po’ preoccupati per quello, mentre da qui alla finale passa un po’ di tempo "

Percassi: "La finale è un sogno"

" Gasperini è fortissimo, siamo contentissimi del lavoro che sta facendo. Si vedono i risultati e dobbiamo fare i complimenti a lui e ai ragazzi per questo percorso straordinario. Per noi è un sogno, abbiamo battuto squadre che sembrava quasi impossibile. Siamo felicissimi ma ora dobbiamo prepararci per la finale. Il calcio è bello perchè nulla è dato per scontato. Anno dopo anno vogliamo crescere ancora di più come fatto fino ad oggi "

Nel ricordare "l'investimento da 40 milioni per il nuovo stadio" segno di una società moderna e dinamica, il presidente Percassi guarda ora al finale di campionato che potrebbe regalare un altro traguardo straordinario. "La Champions sarebbe un sogno, io sarei felice di andare in Europa League. Ma dobbiamo stare attenti a non andare oltre le nostre possibilità", ha detto ancora Percassi. Inevitabile poi la dedica a Mino Favini, scomparso pochi giorni fa. "Assolutamente, quando sono arrivato ho voluto il migliore e dopo averlo incontrato l'ho coinvolto nel nostro progetto creando un settore giovanile straordinario", ha ricordato. Chiusura su una tifoseria pronta all'esodo verso la Capitale. "Abbiamo dei tifosi fantastici che ci seguono sempre. Penso che metà Bergamo si trasferirà a Roma per la finale, mi dicono 20-25 mila", ha concluso.

Gomez: "Vogliamo portare tutta la città di Bergamo a Roma"

" Un'emozione enorme, era il nostro obiettivo fin da quando abbiamo eliminato la Juventus. Vogliamo portare tutta la città di Bergamo a Roma. Ultimamente prendiamo un po’ troppi gol nei minuti iniziali, ma per fortuna la squadra ha la forza fisica e mentale per reagire e rimontare. Champions? Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto ora in Coppa Italia, ma adesso torniamo con la mente al campionato, dove cercheremo di fare il meglio che si può fino alla fine. Dedico questo successo alla mia famiglia e ai miei compagni: è un gruppo fantastico "

Montella: "Vicini alla partita perfetta"

" C’è tanto rammarico, perchè la squadra ha giocato con il cuore. Potevamo andare sul 2-0, ma abbiamo perso su un rigore evitabilissimo e un gol su un infortunio. Faccio fatica a ricordare tutte le nostre occasioni, abbiamo giocato come l’avevamo preparata. Serviva la partita perfetta e ci siamo andati vicini, ci è mancata anche un pizzico di fortuna. Ci credevamo e volevamo vincere per i nostri tifosi e la città, ma non ci siamo riusciti. La squadra a livello fisico ha tenuto bene, ci è mancato essere un po’ più risolutivi nell’ultimo passaggio. Mi piace lo spirito di questa squadra, ma manca un po’ di malizia. Dobbiamo assorbire questa delusione, poi pensare al Sassuolo e poi iniziare a programmare il futuro "